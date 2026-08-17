Где получить счастливый билет и выиграть автомобиль?

Уже завтра, 18 августа, в «Крокус Экспо» откроется международная выставка автоиндустрии «ИнтерАвтоМеханика»

Посетив выставку «ИнтерАвтоМеханика», после множества деловых встреч и новых знакомств будет особенно приятно уехать домой на новом автомобиле, который разыграют среди посетителей ИАМ в последний день ее работы – 21 августа.

Как принять участие в розыгрыше машины

1. Получите бесплатный билет на выставку от «За рулем» по этой ссылке.

2. Возьмите лотерейный купон на стендах экспонентов (список ниже) или в зоне тест-драйва или на стенде «За рулем».

3. Зарегистрируйте билет на «АвтоБизнес Форуме» (стенд № 8-380) с 18 по 20 августа.

4. Придите лично на подведение итогов 21 августа в 13:30 на «АвтоБизнес Форум».

Правила розыгрыша тут.

А это полный список стендов, где можно взять лотерейный купон: GREATSTAR (№7-327); АЛФИ ПАРТС (№8-100); AVLKRAFT (№7-500); SSP / LINKGLOBAL (№8-520); LYNXAUTO (№8-310); ОЛГА (№8-560); АМТЕЛ (№8-350); БАЙКАЛ ЭКСПРЕСС (№7-416); КАДДБ (№7-230); АЛЬФА АВТО (№7-415); JIKIU (№8-470); ENIX (№8-422); АВТОАЛЬЯНС (№7-310); АВТОРУСЬ (№8-460, №8-465); ROSSKO (№8-550); СУПРОТЕК (№8-220); ВАТИ-АВТО (№8-120); ROSSVIK (№7-250); MEIJI SANGYO (№8-410).

До встречи на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая пройдет в Москве, «Крокус Экспо», павильон 2, залы 7 и 8.