Успей получить бесплатный билет на выставку «ИнтерАвтоМеханика»!

Уже завтра состоится открытие международной выставки автомобильной индустрии «ИнтерАвтоМеханика-2026», которая будет работать с 18 по 21 августа в МВЦ «Крокус Экспо»

Посетить выставку автомобильной индустрии «ИнтерАвтоМеханика-2026» можно совершенно бесплатно благодаря «За рулем».

Вас ждут: экспозиция от ведущих представителей рынка, новые партнеры и полезные знакомства, насыщенная деловая программа, мастер-классы, гонки на автосимуляторах, викторины и розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross.

А еще напомним, что наш главный редактор Максим Кадаков станет модератором экспертного диалога на «ИнтерАвтоМеханика-2026», который точно стоит посетить.

В день открытия выставки «ИнтерАвтоМеханика» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков выступит модератором центральной пленарной дискуссии форума «Автокомпонентная отрасль и СТО в современных условиях российского рынка: стратегии адаптации, технологические вызовы и новые точки роста». Вместе с ним вести мероприятие будет Илья Плисов – заместитель генерального директора EUROAUTO.

Эксперты обсудят анализ макроэкономических показателей автомобильного рынка, производство автокомпонентов, трансформацию дилерских сетей в новых условиях, финансовые инструменты для развития СТО и давление маркетплейсов на сегмент продажи автозапчастей. Отдельно рассмотрят вопросы сложностей с обслуживанием китайских автомобилей и масштабирование инфраструктуры для электромобилей и гибридов в России.

Получите бесплатный билет от «За рулем» на выставку по этой ссылке. Каждый посетитель ИАМ может стать обладателем нового автомобиля Lada Iskra SW Cross. Для этого непосредственно на мероприятии нужно взять конкурсную анкету у любого из экспонентов. Машину разыграют в последний день работы экспозиции.

Место встречи: Москва, «Крокус Экспо», павильон 2, залы 7 и 8.

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