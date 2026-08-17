Проверенный «кореец» с атмосферником 1.4 и классической АКП — оптимальный выбор бюджетника

Эксперт Виноградов выбрал надежный Hyundai Getz ценой до 300 тысяч рублей

Хэтчбек Hyundai Getz образца 2006-2008 годов – один из самых удачных вариантов на вторичном рынке в ценовой категории до 300 тысяч рублей, считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Чаще всего встречаются модификации с бензиновым мотором объемом 1,4 литра, который выдает бодрые 97 л.с. Несмотря на скромную кубатуру, инженеры заложили в этот агрегат приличный запас прочности.

Однако даже у такого трудяги со временем возникают возрастные слабости.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Обязательно нужно проверить состояние всех сальников. С возрастом они частенько текут.

Также после 200 тысяч км начинается масложор. Обязательно нужно помнить про замену ремня ГРМ. По регламенту нужно менять его каждые 90 тысяч км. Но лучше делать это чаще, ибо при обрыве гнет клапаны.

Выбирая между коробками, лучше отдать предпочтение классическому автомату. Пятиступенчатая механика хоть и проста, но уже после 100 тыс. км часто досаждает изношенными тросами кулисы, из-за чего рычаг начинает болтаться, а подшипники – завывать.

Четырехдиапазонный гидротрансформатор A4AF3 считается куда более живучим, особенно если машина не знавала агрессивного буксования.

Главный секрет долголетия для автомата – регулярная замена масла с периодичностью раз в 60 тысяч километров. Если пренебречь этим правилом, грязная жидкость быстро выведет из строя фрикционы, а их частицы забьют гидроблок, превратив надежный аппарат в источник головной боли.

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