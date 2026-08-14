Рейтинг б/у автомобилей: 3 надежных авто с пробегом за 300 тысяч рублей

Эксперт Виноградов порекомендовал модели, к которым стоит присмотреться при ограниченном бюджете

Рассказываем, чего от каждой модели ожидать. И на что обратить внимание.

3-е место. Hyundai Getz

За триста тысяч можно найти обновленный хэтчбек Hyundai Getz 2006–2008 годов выпуска.

Больше всего на рынке автомобилей с бензиновым двигателем 1.4 мощностью 97 л. с. Несмотря на малый объем, с ресурсом этого двигателя полный порядок. Обязательно нужно проверить состояние всех сальников. С возрастом они частенько текут.

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Также после 200 тысяч км начинается масложор. Обязательно нужно помнить про замену ремня ГРМ. По регламенту нужно менять его каждые 90 тысяч км. Но лучше делать это чаще, ибо при обрыве гнет клапаны.

С этим двигателем встречаются две коробки. Пятиступенчатая механика M5AF3 не отличается большим ресурсом. Уже после 100 тысяч км появляется люфт кулисы из-за износа тросов управления. Но еще раньше могут загудеть подшипники.

Четырехступенчатый автомат A4AF3 куда надежнее. Особенно если на автомобиле не буксовали на регулярной основе. Главное не забывать менять масло каждые 60 тысяч км. Из-за грязной жидкости быстро горят фрикционы. А уже от их продуктов износа забивается гидроблок.

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