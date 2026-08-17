Кроссовер возрожденного легендарного бренда бьет рекорды популярности

Гибридный кроссовер Freelander 8 собрал 10 тысяч заказов всего за двое суток

14 августа в Китае открыли предзаказ на гибридный кроссовер Freelander 8 – и первые цифры оказались впечатляющими.

За первые двое суток на новую модель оформили предзаказ 10 тысяч человек, и, судя по всему, это только начало.

Цены на совместное детище Chery и Jaguar Land Rover составляют от 339,9 до 449,8 тысяч юаней, то есть приблизительно 4,24-5,6 млн рублей по текущему курсу. Напомним, теперь Freelander – не модель Ленд Ровера, а отдельный бренд, наследующий легендарный дизайн, имеющий современную начинку и ориентированный на Китай, а впоследствии – на внешние рынки.

Размеры первенца под названием Freelander 8 – 5118 х 2050 х 1898 мм, при колесной базе 3040 мм. Силовая установка – последовательный гибрид из 1.5 турбо и двух тяговых электромоторов, развивающих 830 л.с. Благодаря батарее емкостью 60,3 кВт·ч можно проехать до 310 км на чистом электричестве.

Ранее «За рулем» рассказал о перспективах появления Freelander 8 в России.