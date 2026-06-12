Надежда на китайцев: имя породистого британского кроссовера стало названием новой марки

На автошоу в Пекине на стенде IT-гиганта Huawei дебютировал новый Freelander

Британской компании Jaguar Land Rover не до выставок. Дела подразделения Land Rover идут неважно. Jaguar после показа спорного прототипа электромобиля по цене Bentley как будто опасается запускать его в серию.

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Надежда на китайцев: Freelander перезапускают как отдельный бренд совместно с концерном Chery.

В Пекине на стенде IT-гиганта Huawei красовался прототип первенца, но практически одновременно обнародовали изображения серийного кроссовера Freelander 8.

Преемственность с британскими Фрилендерами налицо – посмотрите на форму фар и треугольные окошки. Вот только машина вымахала в размерах так, что переплюнула современный Defender 110!

Восьмерка в индексе указывает на то, что модель будет старшей в линейке – в ней за пять лет должно появиться шесть кроссоверов.

Известно, что платформа iMax пригодна и для гибридов, и для электромобилей. Батареи будут принимать зарядку мощностью до 350 кВт.

Над автомобилем работали не только JLR и Chery, но также китайские компании CATL (тяговые аккумуляторы) и Huawei (софт и электроника).

Freelander 8 – официальное изображение серийного кроссовера.

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