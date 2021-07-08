Сравнили два внедорожника. Таких больше не делают!

Трехдверных внедорожников все меньше. Даже те модели, которые в своей гамме имели трехдверные версии, остаются только в пятидверном исполнении. И то, что в Land Rover отважились запустить трехдверный Defender, вызывает уважение и интерес.

В пару к новому Land Rover Defender 90 мы взяли другую «трехдверку» с родословной — Jeep Wrangler Rubicon. Классические внедорожники с тремя дверями сегодня настоящие динозавры в автомобильном мире.

Колоритная внешность

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Если выбирать автомобиль по внешности, то Land Rover Defender и Jeep Wrangler многим дадут фору. В новом Дефе без труда узнается легендарный предок: маленькие фонари сзади, компоновка передних фар или альпийские окошки на крыше — все это мы видели в классическом Ленд Ровере.

Но и Джипу не отказать в стильной внешности: характерные прорези решетки радиатора, круглая оптика и открытые передние крылья — Wrangler остается собой с каждым новым поколением. На задней части уже не висят канистры, как у Джипов середины века. Но рисунок задних фонарей повторяет их форму.

Передняя панель Дефендера — это одна большая полка. Очень удобное решение в путешествиях или экспедициях. Но и кроме нее в салоне огромное число вместительных полок и отделений. Салон Джипа переполнен интересными элементами вроде стильных дверных ручек или силуэтов Виллиса. Но с практичной точки зрения он не очень удобен — отделений почти нет. Даже на дверях обычные сетки вместо карманов.

Пассажиры или багаж?

Со всеми короткими полноприводниками возникает дилемма — ехать компанией или с багажом. Сделать и то и другое одновременно не получится. Багажники у обоих автомобилей очень малы — меньше 200 литров по нашей методике замеров. Увезти что-то большое получится только если разложить задний ряд.

Сидеть сзади удобно лишь в Дефендере. Второй ряд Джипа рассчитан только на двоих. А вот забираться на задние места неудобно в обоих автомобилях. Проем двери узкий, переднее сиденье нельзя отодвинуть сильно вперед. Все это одна из причин, почему трехдверные внедорожники постепенно исчезают из модельных рядов. Но у Ленд Ровера есть бонус в виде шестиместной версии, когда спереди также установлено три сиденья. В этом случае при перевозке багажа и разложенных задних сиденьях можно уехать хотя бы втроем.

Багажник Дефа чуть больше, чем у Джипа, — 174 литра по нашим замерам. Но по факту много в нем не увезешь. Залезать на второй ряд не очень удобно, но сидеть там комфортно: правильная посадка и много места по всем направлениям.

Задний ряд короткого Джипа зажат между колесными арками. Сзади могут сесть только двое. Багажник, по нашим замерам, вмещает только 156 литров. Хватит лишь на пару небольших сумок.

В городе

Тестовые Jeep Wrangler и Defender оснащены мощными бензиновыми двигателями. У Джипа 272-сильный наддувный мотор объемом два литра. С этим агрегатом первые 100 км/ч Rubicon набирает меньше чем за 8 секунд, при этом забавно приседая на заднюю ось из-за мягкой подвески. Но гнать на нем не хочется. Виной тому большие крены, «длинный» недостаточно информативный руль. По сегодняшним меркам Wrangler рулится скорее как грузовик. К тому же и комфорта от него не дождешься. Ветер шумит по всем щелям, шины гудят, слышно, как работает трансмиссия...

А вот Defender на асфальте хорош. Он стабилен на прямой, уверенно стоит на дуге и дарит исчерпывающее понимание того, что происходит под колесами. При этом он комфортен. Шумоизоляция на совершенно другом уровне, нет никаких дополнительных шумов. Под капотом у Дефа мощная бензиновая «шестерка» объемом три литра. Рядный мотор в 400 л.с. мгновенно уносит тяжелый внедорожник за горизонт. Но и аппетит под стать — меньше 11 литров Defender не ест. Если хочется лучшей экономичности, в гамме есть два дизеля.

Для Рубикона доступен только один двигатель — наддувная «четверка» объемом 2,0 литра. С неудобной налоговой мощностью в 272 л.с. На тестовом автомобиле рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель Ingenium объемом 3,0 литра и мощностью 400 л.с. Это самый мощный из трех доступных для Дефа моторов. Остальные два — дизели: 2,0 литра (200 л.с.) и 3,0 литра (249 л.с.).

В грязи

Вне дорог эти двое — короли.

Внедорожный арсенал Дефа поражает. Это касается и вспомогательной электроники вроде широкого меню режимов в системе Terrain Response или систем удержания на спуске или подъеме. Кроме того, у него есть понижающая передача и возможность увеличить клиренс до 30 см. Само днище абсолютно плоское, без каких-то «якорей».

В итоге даже с обычными дорожными шинами Defender нагло прет по раскисшей глине с глубокой колеей. На перегибах радует и короткая база, благодаря которой у него очень большой угол рампы. Посадить на брюхо Land Rover тяжело.

В арсенале Джипа невероятно короткая понижающая передача — 4,0! К тому же у него можно заблокировать оба межколесных дифференциала и распустить передний стабилизатор для увеличения ходов подвески. А еще на Рубиконе стоят правильные внедорожные шины MT. Wrangler с такой резиной копает раскисший грунт увереннее. Но вот на сложном перегибе он уперся в грунт передним редуктором, висящим ниже, чем у Дефа. Тем не менее Defender и Wrangler лучшие серийные внедорожники на сегодняшний день.

Jeep Wrangler одинаково успешно справляется с любым типом бездорожья, уверенно компенсируя все свои недостатки, проявляющиеся на ровных дорогах. Несмотря на кажущийся налет гламура, новый Defender — настоящий вездеход. Даже на совершенно дорожных шинах.

Однако за все нужно платить, и эти трехдверные вездеходы могут позволить себе единицы. Jeep Wrangler в версии Rubicon стоит чуть больше пяти миллионов. Но это цветочки. Базовый Land Rover Defender 90 с 200-сильным дизелем обойдется в 4,2 миллиона. Наш автомобиль с 400-сильным мотором и всеми возможными опциями тянет уже на 7,5 млн. Так что использовать их по назначению с моральной точки зрения тяжело.

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Вы знали, что в районе Подольска, под Домодедовом и на территории музея-заповедника «Коломенское» находят кости бизонов, шерстистых носорогов и орудия древних людей? И даже останки самого колоритного зверя тех лет — мамонта? В 1980-х годах в Южном порту Москвы нашли зуб мамонта, который застрял в одном из гидронасосов. Сейчас находка хранится в Дарвиновском музее. Казалось бы — такое большое животное, которому любая преграда по плечу, и не смог выжить в изменившихся условиях. Очень напоминает наши трехдверки — непрактичные для большого города и слишком дорогие для жителей регионов. Похоже, их век подходит к концу. Но какие же они все-таки классные, правда?!

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