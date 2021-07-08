Сравнили два внедорожника. Таких больше не делают!

В пару к новому Land Rover Defender 90 мы взяли другую «трехдверку» с родословной — Jeep Wrangler Rubicon. Классические внедорожники с тремя дверями сегодня настоящие динозавры в автомобильном мире.
Колоритная внешность
Если выбирать автомобиль по внешности, то Land Rover Defender и Jeep Wrangler многим дадут фору. В новом Дефе без труда узнается легендарный предок: маленькие фонари сзади, компоновка передних фар или альпийские окошки на крыше — все это мы видели в классическом Ленд Ровере.
Но и Джипу не отказать в стильной внешности: характерные прорези решетки радиатора, круглая оптика и открытые передние крылья — Wrangler остается собой с каждым новым поколением. На задней части уже не висят канистры, как у Джипов середины века. Но рисунок задних фонарей повторяет их форму.
Пассажиры или багаж?
Со всеми короткими полноприводниками возникает дилемма — ехать компанией или с багажом. Сделать и то и другое одновременно не получится. Багажники у обоих автомобилей очень малы — меньше 200 литров по нашей методике замеров. Увезти что-то большое получится только если разложить задний ряд.
Сидеть сзади удобно лишь в Дефендере. Второй ряд Джипа рассчитан только на двоих. А вот забираться на задние места неудобно в обоих автомобилях. Проем двери узкий, переднее сиденье нельзя отодвинуть сильно вперед. Все это одна из причин, почему трехдверные внедорожники постепенно исчезают из модельных рядов. Но у Ленд Ровера есть бонус в виде шестиместной версии, когда спереди также установлено три сиденья. В этом случае при перевозке багажа и разложенных задних сиденьях можно уехать хотя бы втроем.
В городе
Тестовые Jeep Wrangler и Defender оснащены мощными бензиновыми двигателями. У Джипа 272-сильный наддувный мотор объемом два литра. С этим агрегатом первые 100 км/ч Rubicon набирает меньше чем за 8 секунд, при этом забавно приседая на заднюю ось из-за мягкой подвески. Но гнать на нем не хочется. Виной тому большие крены, «длинный» недостаточно информативный руль. По сегодняшним меркам Wrangler рулится скорее как грузовик. К тому же и комфорта от него не дождешься. Ветер шумит по всем щелям, шины гудят, слышно, как работает трансмиссия...
А вот Defender на асфальте хорош. Он стабилен на прямой, уверенно стоит на дуге и дарит исчерпывающее понимание того, что происходит под колесами. При этом он комфортен. Шумоизоляция на совершенно другом уровне, нет никаких дополнительных шумов. Под капотом у Дефа мощная бензиновая «шестерка» объемом три литра. Рядный мотор в 400 л.с. мгновенно уносит тяжелый внедорожник за горизонт. Но и аппетит под стать — меньше 11 литров Defender не ест. Если хочется лучшей экономичности, в гамме есть два дизеля.
В грязи
Вне дорог эти двое — короли.
Внедорожный арсенал Дефа поражает. Это касается и вспомогательной электроники вроде широкого меню режимов в системе Terrain Response или систем удержания на спуске или подъеме. Кроме того, у него есть понижающая передача и возможность увеличить клиренс до 30 см. Само днище абсолютно плоское, без каких-то «якорей».
В итоге даже с обычными дорожными шинами Defender нагло прет по раскисшей глине с глубокой колеей. На перегибах радует и короткая база, благодаря которой у него очень большой угол рампы. Посадить на брюхо Land Rover тяжело.
В арсенале Джипа невероятно короткая понижающая передача — 4,0! К тому же у него можно заблокировать оба межколесных дифференциала и распустить передний стабилизатор для увеличения ходов подвески. А еще на Рубиконе стоят правильные внедорожные шины MT. Wrangler с такой резиной копает раскисший грунт увереннее. Но вот на сложном перегибе он уперся в грунт передним редуктором, висящим ниже, чем у Дефа. Тем не менее Defender и Wrangler лучшие серийные внедорожники на сегодняшний день.
Однако за все нужно платить, и эти трехдверные вездеходы могут позволить себе единицы. Jeep Wrangler в версии Rubicon стоит чуть больше пяти миллионов. Но это цветочки. Базовый Land Rover Defender 90 с 200-сильным дизелем обойдется в 4,2 миллиона. Наш автомобиль с 400-сильным мотором и всеми возможными опциями тянет уже на 7,5 млн. Так что использовать их по назначению с моральной точки зрения тяжело.
Вы знали, что в районе Подольска, под Домодедовом и на территории музея-заповедника «Коломенское» находят кости бизонов, шерстистых носорогов и орудия древних людей? И даже останки самого колоритного зверя тех лет — мамонта? В 1980-х годах в Южном порту Москвы нашли зуб мамонта, который застрял в одном из гидронасосов. Сейчас находка хранится в Дарвиновском музее. Казалось бы — такое большое животное, которому любая преграда по плечу, и не смог выжить в изменившихся условиях. Очень напоминает наши трехдверки — непрактичные для большого города и слишком дорогие для жителей регионов. Похоже, их век подходит к концу. Но какие же они все-таки классные, правда?!
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