Belgee переписала цены на две популярные модели

Belgee подняла цены на седан S50 и кроссовер X70 на 30 тыс. рублей

Августовский прайс-лист белорусского Belgee принес новости для тех, кто присматривается к седану S50 и кроссоверу X70. Обе модели подорожали на 30 тысяч рублей во всех версиях. В процентном выражении прибавка составила от 1 до 1,6 процента.

Начальная версия седана с названием «Актив» оценена в 1 929 990 рублей. Следующая – тоже «Актив» – обойдется в 2 069 990 рублей. Комплектация «Стиль» стоит 2 165 990 рублей, а топовый «Престиж» – 2 345 990 рублей. К каждой из этих цифр добавились те самые 30 тысяч.

Под капотом у S50 всегда один и тот же двигатель – бензиновый атмосферный 1,5 литра мощностью 122 лошадиные силы. Коробка передач зависит от комплектации: либо пятиступенчатая механика, либо классический шестиступенчатый автомат.

Belgee S50

Кроссовер X70 подорожал аналогично – по 30 тысяч рублей на каждую версию. Базовая комплектация «Актив» теперь стоит 2 609 990 рублей. Далее идет «Стиль» за 2 745 990 рублей.

Есть еще одна версия «Стиль» – она оценена в 2 839 990 рублей. Комплектация «Престиж» стоит 3 039 990 рублей, а максимальная «Престиж+» – 3 115 990 рублей.

Переднеприводные X70 оснащены 1,5-литровым турбомотором на 150 сил и шестиступенчатым автоматом. Полноприводные версии получили тот же двигатель, но с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, включающей приводной стартер-генератор и литий-ионную батарею.

Belgee X70

Трансмиссия у полноприводных кроссоверов – семиступенчатый робот 7DCT с двумя мокрыми сцеплениями. По сути, это более продвинутая схема по сравнению с обычным автоматом.

Последний раз Belgee менял цены в России в июле. Тогда комплектации выше базовых подорожали всего на 3-6 тысяч рублей. Августовская прибавка оказалась заметно больше.

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