Новая китайская шина заметно снижает расход топлива: подробности

Новые китайские шины Chaoyang позволили сэкономить 3,6 литра бензина на 100 км

Крупнейший производитель покрышек в Китае ZC-Rubber вместе с командой Харбинского технологического института разработал новую резину для грузового транспорта и автобусов. Как заявляют создатели, покрышки дают экономию до 3,6 литра топлива на каждые 100 километров пробега.

В основе новинки лежит состав с уникальной композитной структурой. Заводы ZC-Rubber, известные в первую очередь брендом Chaoyang, ежедневно выпускают 120 тысяч шин для легковых машин и еще 60 тысяч для автобусов и грузовиков.

Исследователям пришлось решить больше сотни технических задач, пока они доводили до ума и состав резины, и саму конструкцию шины. Итогом стали три важных свойства: низкое сопротивление качению, надежное сцепление на мокром покрытии и приличный ресурс. Шины с пониженным сопротивлением качению, между прочим, напрямую влияют на расход горючего, поскольку уменьшают потери энергии при движении.

Что касается материалов, то команда университета и ZC-Rubber разработала новые микро– и нанокомпозиты. Среди них особо выделяется многослойный пористый диоксид кремния. Он позволяет управлять движением молекул резины в наномасштабе. Отсюда меньшее выделение тепла и быстрое восстановление формы после сжатия.

Параллельно специалисты предложили платформу математического моделирования термопар. С ее помощью разработки можно оценивать без реальных экспериментов. Такая технология, по сути, сильно ускоряет вывод новых решений на рынок.

Тесты на дорогах Китая уже прошли. Инновационные покрышки поставили на грузовики и автобусы, после чего расход топлива снизился на 3,6 литра на 100 км. Максимальный показатель экономии перевалил за 15%. Сопротивление качению и энергоэффективность при этом соответствуют европейскому классу «А». Правда, деталей тестов почти не раскрыли: неизвестны ни температура воздуха, ни тип и масса грузовика, ни состояние дороги.

По информации китайских СМИ, серийный выпуск наладили в провинции Хэйлунцзян. Предполагается, что в скором времени такие покрышки получат многие автобусы и грузовики, выпускаемые в КНР. Для тяжелого грузовика с годовым пробегом 100 тысяч километров экономия на топливе может достигать 27 тысяч юаней – это примерно 335,8 тысячи рублей.

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