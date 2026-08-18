За что мы переплачиваем в машине: эти опции почти не приносят пользы

Эксперт «Автоспеццентра» рассказал, какие функции автомобиля почти бесполезны

Некоторые функции в современных автомобилях на деле только мешают за рулем, а иные и вовсе приносят больше вреда, чем выгоды. Об этом заявил официальный представитель группы компаний «Автоспеццентр».

В холдинге пояснили: система «старт-стоп» экономит максимум 2-3% топлива, зато заметно ускоряет износ стартера и зажигания. Подрулевые лепестки в паре с вариатором водители, как правило, считают бессмысленными. Что касается управления мультимедийным комплексом жестами, то оно часто срабатывает случайно. Сенсорные кнопки вместо физических также не лучший вариант – чтобы попасть по ним, приходится отрывать взгляд от дороги.

Впрочем, есть и обратная сторона. Адаптивный круиз-контроль, к примеру, сам подстраивает скорость под дистанцию до машины впереди. Автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон реально помогают избежать аварий. Камеры кругового обзора и парктроники сильно упрощают парковку и маневры в тесных местах.

Специалисты отдельно выделили функции, которые особенно удобны именно в российских условиях. Речь идет о климат-контроле, подогреве руля, сидений и лобового стекла, а также о качественной мультимедиа с разъемами для смартфона.

Совет перед покупкой простой: стоит заранее оценить, что действительно пригодится в повседневной жизни. Иначе можно переплатить за сомнительные новшества.

Недавно «За рулем» рассказал о самом экстремальном Defender.

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