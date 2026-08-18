Открытая студия «За рулем» начала работу на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026»

«За рулем» — генеральный информационный партнером мероприятия выставки «ИнтерАвтоМеханика»

С 18 по 21 августа в МВЦ «Крокус Экспо» проходит международная выставка «ИнтерАвтоМеханика». Издательский дом «За рулем» выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

На стенде нашего издательства начала работу Открытая студия «За рулем» — уникальный формат профессионального общения. В течение четырех дней ведущие журналисты «За рулем» и эксперты автомобильной отрасли будут обсуждать главные тренды рынка, вызовы и проблемы, а также искать пути решения для сегментов СТО и автокомпонентов.

Открытая студия «За рулем» — это самые яркие интервью, острые дискуссии, прогнозы и комментарии специалистов.

Следите за публикациями на сайте «За рулем» и в наших соцсетях.

Если вы на выставке — увидимся на стенде «За рулем»!