Китайский автогигант начнет выпуск своих машин на европейских заводах Volvo

Geely будет выпускать свои премиальные автомобили на заводах Volvo

Концерн Geely Automobile объявил о планах начать производство автомобилей премиум-класса на европейских заводах Volvo. Об этом сообщил новый председатель компании Ан Цунхуэй на конференции, посвященной промежуточным результатам за 2026 год. По словам топ-менеджера, заводы Volvo в Швеции и Бельгии станут важной базой для реализации местной стратегии Geely. Ожидается, что массовое производство стартует в 2028 году, а пока компания будет проводить подготовительные работы.

Какие именно модели могут встать на конвейер? Речь идет про подключаемые гибридные кроссоверы Lynk & Co 900, а также Zeekr 9X и Zeekr 8X. Первый ориентирован на молодежь, два других – на премиальный сегмент. Именно они, как рассчитывают в Geely Automobile Holdings (под контролем которой находятся бренды Geely, Geely Galaxy, Zeekr и Lynk & Co), способны стать флагманами европейского производства.

Между прочим, европейская экспансия Geely не ограничивается заводами Volvo. В Словакии Volvo строит предприятие по выпуску электромобилей, запуск массового производства запланирован на начало 2027 года. Это дает китайскому холдингу еще одну площадку для роста.

Плюс к тому Geely уже договорилась с Ford о совместном использовании испанского завода американской марки. Две модели под брендом Geely должны начать сходить с конвейера в 2028 году.

О том, как новый кроссовер Geely переносит арктический холод, «За рулем» уже рассказывал.

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