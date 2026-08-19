Залили плохой бензин — готовьте сотни тысяч: чем рискует водитель

Детонация и «убитый» катализатор: 5 последствий заправки авто плохим топливом

Плохой бензин способен обернуться не только неровной работой мотора, но и очень большими расходами. Autonews.ru выяснил у специалистов, чем именно грозит заправка топливом сомнительного качества: последствия тянутся от забитых фильтров до капитального ремонта двигателя.

Что считается некачественным топливом

Некачественное топливо - это бензин, характеристики которого не соответствуют установленным требованиям. В нем могут быть превышены допустимые концентрации серы и других компонентов либо присутствовать механические загрязнения.

Экологический класс как раз задает лимиты по содержанию таких веществ. Разница между Евро-3 и Евро-5 хорошо видна на примере серы: максимум 150 мг/кг против 10 мг/кг.

Отдельный сценарий – топливо с октановым числом, не подходящим конкретному мотору. Если производитель рекомендует АИ-98 или АИ-100, а водитель заливает АИ-92, риск повреждения двигателя заметно растет.

Как страдает топливная система

Механические примеси в первую очередь бьют по системе впрыска. Член правления Союза автосервисов и заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов относит к зоне риска топливный насос, фильтр и форсунки.

«Поскольку есть возможность спекуляции топливом, в том числе его перелива из одной емкости в другую, то на выходе получается, что загрязнение топлива может привести к загрязнению и засорению системы впрыска», – пояснил эксперт.

Дальше мотор начинает работать с перебоями, появляется троение. В части случаев одной промывкой не обойтись: форсунки приходится снимать и чистить на специальном стенде, предупреждает Плисов.

Бензин более низкого экологического класса, например Евро-3 вместо рекомендованного Евро-5, тоже запускает неприятные процессы. Масло окисляется быстрее, а значит, интервалы его замены сокращаются. По словам Плисова, «основная проблема заключается в том, что появляется большое количество серы в топливе».

Страдает и каталитический нейтрализатор. Он может забиться или выйти из строя, после чего потребуется ремонт либо замена. Новый оригинальный катализатор в зависимости от автомобиля обойдется примерно в 100 тыс. рублей и дороже, оценивает эксперт.

От детонации до капитального ремонта

Главную опасность плохого топлива директор СТО «Автобуст» Валерий Андреев видит в цепной реакции. Сначала возникают пропуски зажигания и нестабильная работа мотора, затем из-за несгоревшего топлива перегревается и разрушается катализатор. При более тяжелом сценарии под удар попадают форсунки и топливный насос.

«Сначала появляются пропуски зажигания и нестабильная работа двигателя, затем из-за несгоревшего топлива может перегреться и разрушиться катализатор. В более тяжелых случаях страдают форсунки, топливный насос», – пояснил он.

В автосервисе CarJets тоже называют пропуски зажигания одним из главных последствий неподходящего топлива. Особенно это касается турбированных машин: им нужно высокооктановое топливо, например 100-й бензин. Иначе двигатель начинает троить и работать некорректно.

«Пропуски зажигания чаще всего проявляются на турбированных автомобилях. На них необходимо все-таки использовать высокооктановое топливо, например 100-й бензин. <...> И из-за пропусков зажигания машина может работать некорректно, машина может троить», – пояснили в компании.

Низкооктановое топливо способно спровоцировать и детонацию, добавляет Плисов. Когда мотор спроектирован под АИ-98 или АИ-100, а водитель постоянно использует АИ-92, возможностей системы корректировки может не хватить – особенно на высоких оборотах и при интенсивных ускорениях. Возникают дополнительные ударные нагрузки на поршни, шатуны и коленчатый вал. Поэтому даже при разовой заправке таким бензином эксперт не советует сильно нагружать мотор и раскручивать его до предельных режимов.

Октановое число, рекомендованное производителем, игнорировать нельзя, напоминают специалисты CarJets. Из-за низкооктанового топлива температура в камере сгорания может оказаться слишком высокой, что чревато прожиганием клапана или поршня. Случается и лишний взрыв – детонация, приводящая к полной неисправности двигателя.

«Из-за низкооктанового топлива температура в камере сгорания может оказаться очень высокой, что может повлечь прожигание клапана, поршня. Может случиться лишний взрыв, детонация в двигателе, что приведет к его полной неисправности», – пояснили в автосервисе.

Ремонт серьезно пострадавшего мотора обходится в несколько сотен тысяч рублей, предупреждает Андреев. Самый дорогой сценарий – повреждение двигателя, и ценник зависит от конкретной машины. Катализатор, форсунки и топливная аппаратура обычно дешевле, но тоже могут потребовать десятков тысяч рублей.

«Самый дорогой сценарий – повреждение двигателя: ремонт может стоить от нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от автомобиля. Катализатор, форсунки и топливная аппаратура обычно обходятся дешевле, но тоже могут потребовать десятков тысяч рублей», – рассказал эксперт.

Конкретные цифры приводят в CarJets: капитальный ремонт двигателя Ford Mustang объемом 2,3 л стартует примерно от 350 тыс. рублей, а для пятилитрового мотора – от 800 тыс. рублей.

Как понять, что заправился не тем

Резкое ухудшение поведения машины вскоре после визита на АЗС – один из главных тревожных сигналов, считает Андреев. Автомобиль может хуже разгоняться, троить, глохнуть, а расход топлива начинает расти. Еще один возможный признак – загоревшийся Check Engine.

Специалисты CarJets отмечают, что неполадки из-за некачественного топлива, как правило, проявляются сразу после заправки. Мотор работает неравномерно, начинает троить и словно захлебываться.

«Машина может заглохнуть после АЗС, сам двигатель работает некорректно и неравномерно, начинает троить и условно захлебываться», – пояснили в компании.

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