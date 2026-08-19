Эксперт Сокуев рассказал, обязательно ли менять фильтр при замене масла

Вопрос о том, можно ли при замене моторного масла оставить старый фильтр, периодически возникает у водителей – особенно начинающих. Остро он встает, когда под рукой нет оригинала, зато есть сомнения в подлинности купленной детали.

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, насколько критично оставить оригинальный, но отработавший фильтр, или замена на новый – пусть и сомнительный – всегда лучше.

Ресурс любого фильтрующего элемента – хоть бумага, хоть синтетика – жестко ограничен. Производители закладывают в него ровно столько грязеемкости, сколько загрязнений двигатель накопит за один межсервисный интервал. Как только элемент забивается, срабатывает байпасный клапан, и масло начинает идти в мотор в обход фильтра – фактически без очистки. Вместе с ним в пары трения проникают сажа, продукты неполного сгорания топлива и прочие абразивные частицы. Именно поэтому фильтр меняют одновременно с маслом, и никакая «экономия» тут не оправдана.

К сожалению, сегодня подделку масляного фильтра встретишь почти так же часто, как и контрафактное масло известных зарубежных брендов, официально покинувших рынок. Когда у мастера СТО или владельца машины закрадываются сомнения в качестве, появляется дилемма «из двух зол»: оставить старый оригинал или поставить сомнительную деталь. Тут важно понимать: оба сценария по-своему опасны, но характер у них разный. Старый оригинальный фильтр убивает мотор медленно и, можно сказать, предсказуемо.

Проблема еще и в том, что водитель чаще всего не может достоверно определить ресурс фильтра по внешним признакам. При забитом элементе масло спокойно обходит его через перепускной клапан, давление держится в норме. Вот почему фильтр меняют при каждой замене масла. А лампа давления, течь в зоне фильтра или выраженный шум двигателя – это уже не признак «пора менять фильтр», а реальный повод немедленно остановиться и провести диагностику.

Совсем другое дело – подделка. Контрафактный фильтр часто имеет ослабленный корпус, негерметичный обратный клапан, а фильтровальная бумага может расползаться или пропускать крупные частицы. Резиновое уплотнительное кольцо нередко не выдерживает рабочего давления и разрушается прямо на ходу. Это приводит к мгновенной утечке масла и падению давления без каких-либо предупреждений, и двигатель может заклинить буквально за одну поездку. Если оценивать риски объективно, разово пропущенная замена при исправном оригинале – это ускоренный, но все же управляемый риск. А установка подделки – лотерея, где цена ошибки измеряется капитальным ремонтом, который наступает внезапно и почти без симптомов.

«Что же делать рядовому автовладельцу, если оригинального фильтра в нужный момент не оказалось в продаже? Практическая логика здесь такова: если выбор стоит между тем, чтобы не менять старый качественный фильтр, и тем, чтобы поставить сомнительную неоригинальную деталь, механически безопаснее временно оставить старый. Это вынужденная мера, которую допустимо использовать лишь на несколько тысяч километров, до ближайшей возможности приобрести проверенный оригинал. Но важно помнить: такой подход не должен становиться системой. Пропуск замены даже один раз – уже компромисс, а регулярная практика «через раз» гарантированно сокращает ресурс двигателя», – отметил специалист.

О том, чем опасна экономия на расходниках, «За рулем» уже рассказывал на примере свечей зажигания.

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