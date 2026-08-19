Обновленные KGM Torres 2026 года поступили к дилерам: основные изменения

Обновленный KGM Torres 2026 года появился в продаже в дилерских центрах

В российских дилерских центрах уже можно увидеть кроссоверы KGM Torres нового модельного года. Представители корейской марки подтвердили появление партии машин с обновлениями.

Обновления KGM Torres

Кстати, наиболее заметное изменение – на руле. Там больше нет эмблемы SsangYong с крыльями драконов: теперь красуется фирменный знак KGM. Помимо этого, переработали материалы отделки салона и обновили программное обеспечение головного устройства.

В пресс-службе бренда добавили: «Теперь базово кроссовер комплектуется не 17-дюймовыми, а 18-дюймовыми дисками, а в более дорогих комплектациях – 20-дюймовыми».

В планах компании – активно стимулировать продажи в России. Для этого собираются задействовать «все актуальные инструменты»: скидки, в том числе по трейд-ин, кредитные программы и другие финансовые предложения.

KGM Torres

Цены и комплектации KGM Torres

Напомним, Torres впервые вышел на российский рынок в начале 2025-го. Сейчас переднеприводный автомобиль в базовой комплектации «Сити» стоит минимум 4 210 000 рублей. За полный привод в версии «Оптимум 4х4» придется отдать от 4 920 000 рублей. Цены указаны без учета возможных скидок.

Двигатель и другие модели KGM

Под капотом у всех модификаций безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор на 163 лошадиные силы. Он сочетается с шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором.

Вообще, KGM остается единственным официально продающимся в России иностранным брендом не из Китая. В его гамму входят кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton.

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