Светящаяся решетка и ChatGPT: представлен обновленный C–Class

Mercedes–Benz представил обновленный C–Class

Компания Mercedes-Benz показала рестайлинговый C-Class. Внешне машину выдает прежде всего решетка радиатора с подсветкой, центральной звездой и россыпью хромированных элементов. Но главное, как обычно, спрятано глубже.

Под капотом теперь работает новейшая мультимедийная платформа MB.OS со встроенным искусственным интеллектом. Виртуальный ассистент MBUX умеет обращаться к ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini, поддерживает длинные многошаговые разговоры, помнит, о чем шла речь, отвечает на общие вопросы, подсказывает интересные места и ставит музыку. Фактически это полноценный собеседник, а не просто голосовое управление.

Отдельного внимания заслуживает оснащение салона. Цифровая приборка здесь на 12,3 дюйма, а центральный вертикальный экран – на 11,9 дюйма с навигацией от Google. За доплату доступен проекционный дисплей с дополненной реальностью. Аудиосистема Burmester 3D на 15 динамиков поддерживает Dolby Atmos – звук обещает быть объемным и детальным.

Техническая часть тоже переработана. Базой служит турбированная «четверка» объемом 2,0 литра на 255 лошадиных сил и 400 Нм. Ей помогает 48-вольтовая гибридная надстройка со стартер-генератором, который кратковременно добавляет до 23 л.с. и 205 Нм. Плюс есть функция овербуста: на 20 секунд отдача вырастает еще на 27 сил. А чтобы убрать задержку на низких оборотах, поставили новый электрический вспомогательный компрессор.

Инженеры не забыли и про настройки шасси. Подвеску перенастроили, шумоизоляцию усилили, а коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,24. Система помощи водителю использует восемь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Парковочный ассистент с обзором на 360 градусов теперь входит в стандарт, появился и режим автоматического движения задним ходом по уже пройденному маршруту.

В Европе, кстати, линейка будет шире. Помимо бензиновых версий предложат дизели, универсал C-Class Estate, а также подключаемый гибрид C 400 e 4MATIC. У последнего батарея на 19,53 кВт·ч, до 100 километров запаса хода по WLTP и зарядка постоянным током мощностью до 55 кВт. Среди опций – подруливающая задняя ось, которая уменьшает радиус разворота.

Что еще нового снаружи? За доплату ставят фары Digital Light на микро-светодиодах, бамперы другой формы и задние фонари со звездообразной графикой. Впервые для C-Class доступен пакет AMG Line Plus: спортивные кресла, красная контрастная прострочка и такого же цвета ремни безопасности. В палитре появились два новых оттенка кузова – Miami Silver Metallic и Moody Sky Grey Metallic.

О другой заметной премьере - экстремальном Defender от Land Rover - «За рулем» уже рассказывал.

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