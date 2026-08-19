Россияне потратили на покупку кроссоверов и внедорожников 2 трлн рублей
За январь-июль 2026 года на новые легковушки в России ушло 2,43 трлн рублей. Продажи в штуках за тот же период составили 716 877 машин. Такие цифры приводит аналитическое агентство «Автостат Инфо».
Большая часть этих денег досталась сегменту SUV – кроссоверам и внедорожникам.
Расходы на SUV за полгода
По информации агентства, за первые шесть месяцев года покупатели отдали за такие автомобили 2,051 трлн рублей. Это 84,3% от всего денежного оборота рынка новых легковых машин.
В реальности перекос в сторону высоких кузовов выглядит еще заметнее, если смотреть на суммы, а не на количество проданных единиц. В июле реализовали 90 817 кроссоверов и внедорожников на 346,6 млрд рублей. В штуках это 76% рынка, а в деньгах – уже больше 84%.
Июльский вклад кроссоверов
Аналитики объясняют такой разрыв высокой средней ценой SUV в России. Она, по их расчетам, достигла 3,82 млн рублей. Для сравнения, средняя цена новой легковушки из других сегментов примерно на 400 тыс. рублей ниже.
Кстати, многое решает не только сама цена, но и то, какие именно машины люди выбирают. «Не меньшее значение имеет сама структура спроса: чем выше доля дорогих SUV и премиальных автомобилей, тем быстрее растет денежный объем рынка даже без сопоставимого роста продаж в штуках», – говорится в сообщении агентства.
Другие сегменты рынка
Остальные классы автомобилей показывают куда более скромные финансовые результаты. Ближайший преследователь SUV – B-класс, куда входят компактные седаны и хэтчбеки, – за семь месяцев «заработал» только 109,7 млрд рублей. Разница с кроссоверами, по сути, колоссальная.
О том, сколько сейчас стоит новая неубиваемая Toyota, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм