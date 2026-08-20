Российский филиал Mazda продлил действие товарного знака

Роспатент продлил права Mazda на логотип до июля 2036 года

Товарный знак японского автоконцерна в виде логотипа останется в России как минимум до 2036 года – такое решение принял Роспатент, следует из его электронной базы.

Исключительное право на этот знак должно было прекратиться в августе 2026 года. Однако ООО «Мазда Моторс Рус» – российская структура, которой принадлежит право использования – заранее подало заявление о продлении.

В ведомстве отреагировали положительно: срок действия знака продлен до июля 2036 года.

Продление срока действия знака

Еще в ноябре 2022 года японский концерн продал свою долю в совместном предприятии с «Соллерс» во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет.

Но в начале ноября 2025 года в пресс-службе «Соллерса» журналистам сообщили, что Mazda не стала пользоваться опционом. В октябре того же года возможность вернуть российский актив была утрачена.

Правда, это не помешало компании сохранить права на товарный знак. По сути, бренд остается юридически защищенным даже после ухода с рынка.

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