На заводе Haval в России открыли новый цех для штамповки деталей кузова

Завод Haval в Тульской области запустил вторую линию штамповки кузовных деталей

На производственной площадке Haval в Тульской области введена в эксплуатацию вторая линия штамповки. Как сообщила пресс-служба китайской марки, площадь нового корпуса превышает 7 тыс. кв. м.

С вводом дополнительной линии на предприятии пересмотрели график. Первая теперь трудится в две смены, вторая – в одну. Суммарная площадь штамповочного цеха перевалила за 18 тыс. кв. м. В час обе линии способны выдавать до 960 готовых деталей.

По сути, речь идет о серьезном расширении локального производства кузовных элементов. Свыше 80 наименований продукции – это не только крупные панели пола, крыши, боковин и дверей, но и внутренние усилители лонжеронов, крыльев, крыши и боковых стоек.

Что представляет собой завод Haval в России

Тульская площадка работает по полному циклу. В ее составе – штамповочное, сварочное, окрасочное и сборочное подразделения плюс завод двигателей. Общая территория комплекса превышает 190 тыс. кв. м, проектная мощность рассчитана на 150 тыс. автомобилей ежегодно.

На конвейере сейчас шесть моделей: кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo, а также H3 и H7.

О том, что российский семейный кроссовер может стать дешевле, «За рулем» уже рассказывал.

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