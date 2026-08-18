Российский семейный кроссовер может стать еще дешевле: подробности

Tenet рассмотрит возможность выпуска кроссовера T4L с МКП

В середине августа портал « Китайские автомобили» написал в своем Telegram-канале о возможном расширении линейки кроссовера Tenet T4L. Российская марка сейчас размышляет над тем, чтобы добавить модификацию с механической трансмиссией.

Сейчас же точного решения о запуске такой машины на рынок пока не приняли. Хотя запрос от покупателей на более доступный вариант с «ручкой» действительно есть – многие хотели бы сэкономить. Помимо этого в скором времени кроссовер получит дополнительный ездовой режим: к действующим Eco и Sport через обновление прошивки должен добавиться промежуточный Normal.

Tenet T4L

Кроссовер, по сути, повторяет Chery Tiggo 7. Продажи стартовали в мае, и сейчас автомобиль доступен исключительно с передним приводом, а в качестве силовой установки выступает безальтернативная пара из 1,5-литрового турбомотора на 147 лошадиных сил и роботизированной коробки. Ценник начинается от 2,28 млн и доходит до 2,43 млн рублей. Габариты у машины такие: длина – 4506 мм, колесная база – 2650 мм. К концу июля дилеры продали больше 8 тысяч таких машин.

Между тем, производственные планы марки значительно шире. В июле на заводе холдинга «АГР» в петербургских Шушарах запустили полный цикл сборки седана Tenet A8. Будущий флагман – кроссовер Tenet T9 – должен приехать к дилерам осенью, выпуск наладят на калужской площадке АГР.

Tenet T4L

Кстати, модель T4, которую начали собирать на калужском заводе еще в августе прошлого года, сняли с производства в конце июля. Причиной назвали завершение жизненного цикла. Причем в компании сослались на исследование потребительских предпочтений: зафиксирован повышенный спрос на доступный семейный кроссовер с просторным салоном, современными опциями безопасности и комфорта. Поэтому место T4 заняла более крупная T4L.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что г руппа «АГР» стала второй после АВТОВАЗа по размеру доли в российском автопроме.

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