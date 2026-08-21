У автодрома «Игора Драйв» появился новый высокотехнологичный партнер

Бренд моторных масел Takayama стал партнером гонок на автодроме «Игора Драйв»

Автодром «Игора Драйв» и марка Takayama подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, «Игора Драйв» находится под Санкт-Петербургом, это один из крупнейших и современных автоспортивных комплексов в России, имеющий лицензию на проведение гонок уровня «Формулы-1». Takayama – прогрессивный бренд моторных масел, активно развивающийся на российском рынке.

Партнерство охватит четыре мероприятия:

летний кубок «Игора Драйв» по картингу сезона 2026 года;

командный кубок «Марафон Игора Драйв» по картингу сезона 2026 года;

«Автотриатлон 2026»;

«Игора Драйв Тайм-Атак 2026».

Takayama будет партнером этих мероприятий на автодроме, а также эксклюзивным поставщиком высокотехнологичных моторных масел и технических жидкостей.

«Специалисты Takayama совместно с инженерами автодрома "Игора Драйв" планируют проводить регулярную работу по подбору и адаптации смазочных материалов для эксплуатации в условиях высоких нагрузок. Такой подход позволит обеспечить максимальную эффективность, надежность и ресурс техники в самых требовательных режимах работы», – сообщила пресс-служба бренда.

Кроме того, Takayama поддержит участников соревнований «Игора Драйв Тайм-Атак 2026», наградив победителя и призеров фирменными подарочными канистрами с маслом.