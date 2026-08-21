Российские автогонщики снова услышат свой гимн на международных стартах

Российская автомобильная федерация: FIA единогласно сняла ограничения с российских и белорусских гонщиков

Российских и белорусских автогонщиков вернули на международные трассы. Всемирный совет по автоспорту FIA на заседании единогласно проголосовал за отмену ограничений, введенных четыре года назад. Информацию подтвердила Российская автомобильная федерация.

Спортсменам снова разрешено выходить на старт под национальным флагом и с гимном. Раньше такая возможность была закрыта – для россиян и белорусов одинаково. Теперь запрет снят для обеих стран.

На днях Федерация автоспорта Украины выразила несогласие с этим решением. Подробности ее претензий пока не раскрываются.

«Ждем наших самых быстрых парней на международных стартах!» – прокомментировали в РАФ.

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