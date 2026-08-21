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Lada Iskra для счастливчика — уже скоро!

Сегодня в 13:30 на «ИнтерАвтоМеханике» разыграют автомобиль Lada Iskra SW Cross

В последний день работы выставки «ИнтерАвтоМеханика-2026» состоится главное событие для всех посетителей. На стенде «За рулем» разыграют автомобиль Lada Iskra SW Cross в комплектации «Техно».

Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. в паре с вариатором.

Машину вручит главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Церемония пройдет сегодня, 21 августа, в 13:30 на площадке «АвтоБизнес Форум» в павильоне 2, зале 8.

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