Кто потеснил гигантов: неожиданный лидер рынка шин для кроссоверов в России

Авито Товары и Авито Авто: в июле спрос на SUV–шины вырос на 14%

В июле 2026 года российский рынок шин для кроссоверов и внедорожников преподнес сюрприз.

Пока привычные европейские и корейские бренды лишь сохраняют присутствие, отечественный производитель неожиданно вырвался в абсолютные лидеры, обогнав именитых конкурентов по обоим ключевым показателям.

Аналитики платформы Авито зафиксировали общий рост спроса на SUV-шины на 14% по сравнению с прошлым годом.

Однако главная интрига скрывается в деталях: российский бренд Ikon Tyres продемонстрировал феноменальный скачок продаж на 84%, а следом за ним уверенно шагает другой отечественный игрок – Nordman с приростом в 79%. Для сравнения: спрос на корейский Kumho вырос лишь на треть, а европейский Michelin – на четверть.

Но самое примечательное – это структура продаж. Именно Ikon Tyres занял первое место по объему реализации с долей 20%, оставив позади таких ветеранов рынка, как Nokian Tyres (17%) и Michelin (15%). В топ-5 также вошли Hankook (8%)и Goodyear (5%), однако их позиции выглядят скромнее на фоне стремительного восхождения российских марок. Далее следуют китайский Triangle (4%), российский Cordiant (3%), южнокорейский Kumho (2,6%), китайский Sailun (2,5%) и Nordman (2,3%).

Эксперты связывают такой поворот с синхронным ростом популярности полноприводных автомобилей. За июль интерес к подержанным кроссоверам и внедорожникам вырос на 25%, а ближе к осени, по прогнозам, эта тенденция лишь усилится. Водители активнее готовятся к сезону дождей и снега, а значит, выбор шин становится стратегической задачей.

Наибольший спрос среди полноприводных автомобилей по-прежнему у Lada 4x4, а также у Toyota RAV4 и Chevrolet Niva.

Примечательно, что покупатели больше не зациклены на одном производителе шин: они сравнивают, ищут оптимальный размер и все чаще обращают внимание на российские бренды, которые, судя по цифрам, сумели предложить достойную альтернативу.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте