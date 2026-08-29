Эксперт разрушил миф: езда «внатяг» убивает двигатель быстрее, чем 4000 об/мин

Когда низкие обороты опасны, а высокие — полезны. Советы для водителей

Многие водители уверены: чем ниже обороты двигателя, тем дольше он прослужит. Однако это убеждение не совсем верно. Руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов объяснил, почему езда «внатяг» на 1300-1500 об/мин может быть для мотора губительнее, чем работа на 4000 оборотов.

Дело в нагрузке. Если при низких оборотах вы резко давите на газ, чтобы ускориться, в цилиндрах возникает высокое давление. Для турбированных бензиновых двигателей это чревато преждевременным воспламенением смеси (калильное зажигание) – одним из самых опасных режимов. Гораздо разумнее переключиться на пониженную передачу: обороты вырастут до 2000-2500, но условия работы станут щадящими.

Для большинства бензиновых моторов комфортная зона после прогрева – 1800-3000 об/мин, у дизелей – 1500-2500. Но это лишь ориентиры: у каждого двигателя свой характер, поэтому сверяйтесь с инструкцией и прислушивайтесь к мотору. И не бойтесь иногда раскручивать исправный прогретый агрегат до 3500-4000 об/мин – при обгоне или подъеме это даже полезнее, чем тащиться на высокой передаче с 1200 об/мин.

Отдельное внимание – холодному запуску. Даже когда показатель температуры охлаждающей жидкости уже в норме, масло может оставаться вязким. В зимние дни первые 10-20 минут не стоит нагружать двигатель на полную. А длительный холостой ход, особенно в пробках, накапливает моточасы, ведет к отложению нагара и разбавлению масла топливом. Автомобиль с 10 тыс. км в городских заторах может быть изношен сильнее, чем тот же пробег по трассе.

Ресурс двигателя зависит не только от оборотов, но и от давления, температуры, качества смазки.