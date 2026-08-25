Доступный кроссовер со встроенным регистратором — как этим пользоваться?
Издание «За рулем» продолжает длительный тест гибридного кроссовера Evolute i-Space, и в этот раз мы разбираемся со штатным видеорегистратором.
Регистратору нужна внешняя память – картридер с картой microSD вставляется в разъем, расположенный в верхней части перчаточного ящика. Дальше все просто: запускаем соответствующее приложение на мультимедийке и выбираем параметры записи. Можно писать без звука или с ним, а также наложить на изображение информацию о состоянии автомобиля. Тут отображается много полезных параметров, которые помогут при разборе ДТП.
Среди них – скорость машины, угол поворота руля, нажатые педали, включенные световые сигналы... Ценные данные! Только вот само изображение с регистратора – с небольшим изъяном. Что за изъян и откуда он взялся – в коротком ролике Константина Васильева.
Ранее «За рулем» рассказал, как на этой машине проездить месяц без бензина.
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