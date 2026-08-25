Доступный кроссовер со встроенным регистратором — как этим пользоваться?

«За рулем» показал нюансы пользования штатным видеорегистратором Evolute i-Space

Издание «За рулем» продолжает длительный тест гибридного кроссовера Evolute i-Space, и в этот раз мы разбираемся со штатным видеорегистратором.

Регистратору нужна внешняя память – картридер с картой microSD вставляется в разъем, расположенный в верхней части перчаточного ящика. Дальше все просто: запускаем соответствующее приложение на мультимедийке и выбираем параметры записи. Можно писать без звука или с ним, а также наложить на изображение информацию о состоянии автомобиля. Тут отображается много полезных параметров, которые помогут при разборе ДТП.

Среди них – скорость машины, угол поворота руля, нажатые педали, включенные световые сигналы... Ценные данные! Только вот само изображение с регистратора – с небольшим изъяном. Что за изъян и откуда он взялся – в коротком ролике Константина Васильева.

Ранее «За рулем» рассказал, как на этой машине проездить месяц без бензина.