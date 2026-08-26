Как вырастут расходы россиян при росте штрафа за обочину до 5 тыс. рублей

Bip.ru: повышение штрафа за езду по обочинам принесет бюджету РФ 4,7 млрд руб.

Штраф за обочину может вырасти до 5 тыс. Если инициативу о повышении штрафа за выезд на обочину до 5 тыс. руб. поддержат, уже в 2027 году автомобилисты отдадут за это нарушение порядка 4,7 млрд руб. Такой расчет сделали аналитики сервиса bip.ru.

В начале августа Национальный автомобильный союз предложил увеличить действующее взыскание. Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил вице-президент НАС Антон Шапарин. По его логике, более серьезный штраф заставит региональные власти активнее бороться с любителями объезжать пробки по обочине.

По текущему законодательству езда по обочине наказывается по ч. 1 ст. 12.15 КоАП штрафом в 2250 руб.

«В среднем каждый год общее количество штрафов снижается примерно на 10%. С учетом этого, если сумма взыскания вырастет до 5 тыс., в 2027 году обочечникам придется заплатить примерно 4,7 млрд руб.», – пояснили аналитики bip.ru.

Сколько пришлось заплатить в 2025-м

В прошлом году, по подсчетам bip.ru, из-за выезда на обочину водители потратили почти 3 млрд руб. Число зафиксированных нарушений превысило 1,3 млн. То есть сборы могли бы быть заметно выше, останься планка прежней.

Лидерами по количеству выписанных постановлений в 2025-м стали столичный регион и Ленинградская область. В Москве обочечникам оформили 622 тыс. штрафов на общую сумму 1,373 млрд руб., в Подмосковье – 343 тыс. «писем счастья» на 771 млн руб., а в Ленобласти – 27 тыс. на 60 млн руб. Причем в этих субъектах основную массу нарушений зафиксировали дорожные камеры.

Иная картина сложилась в Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

«А вот в Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае за обочечниками активнее следили инспекторы ГАИ. Здесь доля штрафов с камер по ч. 1 ст. 12.15 КоАП в 2025 году ниже средних 85% по стране», – добавили аналитики.

О новом штрафе за отъезд после остановки ГИБДД «За рулем» уже рассказывал.

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