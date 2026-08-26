«Автостат»: Volga станет одним из самых популярных брендов

Эксперт Целиков: Volga может стать одним из самых популярных брендов нв рынке РФ

Продажи Volga начались лишь в июне, поэтому в этом году марке вряд ли удастся попасть в топ, считает глава «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, сейчас главное, чтобы не возникло никаких нюансов с технологическим партнером.

При этом, отмечает Целиков, все три модели бренда востребованы рынком. Если цена останется конкурентоспособной, продажи продолжат расти, уверен эксперт.

Volga K40 доступна в трех исполнениях: за 2,75, 3,05 и 3,8 млн рублей.

Volga K50 оценили в 4,2, 4,5 и 4,65 млн рублей в зависимости от версии. Что касается Volga C50, то базовая комплектация обойдется от 2,9 млн, средняя – в 3,15 млн, а максимальная – в 3,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, почему россияне отдают предпочтение Lada.

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