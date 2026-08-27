Changan начал распродажу: этот кроссовер можно купить со скидкой

Changan начал распродажу Uni–K 2024 года в России со скидкой 100 тысяч рублей

Компания Changan объявила о старте распродажи кроссоверов Uni-K 2024 года выпуска на российском рынке. Прямая скидка – 100 тысяч рублей.

Выгода распространяется на все три комплектации – «Люкс», «Техно» и «Техно+». А вот на машины 2025 модельного года она не действует. Цены такие: «Люкс» – 4 439 900 рублей, «Техно» – 4 599 900 рублей, «Техно+» – 4 629 900 рублей, причем в каждом случае скидка составляет ровно 100 тысяч.

Под капотом у всех версий – один и тот же 2,0-литровый турбомотор на 226 лошадиных сил. В паре с ним трудятся восьмиступенчатый автомат Aisin и система полного привода Nextrac от BorgWarner.

Габариты и прошлые акции Changan

Кстати, по размерам Uni-K близок к Nissan Murano или Lexus RX: длина – 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2890 мм.

Changan Uni-K

Ранее, в июле, бренд уже запускал распродажу гибридных Uni-K iDD 2023 года выпуска. Тогда покупателям предлагали рекордную скидку 900 тысяч рублей от розничной цены.

Changan Uni-K

О доступных китайских кроссоверах «За рулем» недавно рассказывал.

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