Changan начал распродажу: этот кроссовер можно купить со скидкой
Компания Changan объявила о старте распродажи кроссоверов Uni-K 2024 года выпуска на российском рынке. Прямая скидка – 100 тысяч рублей.
Выгода распространяется на все три комплектации – «Люкс», «Техно» и «Техно+». А вот на машины 2025 модельного года она не действует. Цены такие: «Люкс» – 4 439 900 рублей, «Техно» – 4 599 900 рублей, «Техно+» – 4 629 900 рублей, причем в каждом случае скидка составляет ровно 100 тысяч.
Под капотом у всех версий – один и тот же 2,0-литровый турбомотор на 226 лошадиных сил. В паре с ним трудятся восьмиступенчатый автомат Aisin и система полного привода Nextrac от BorgWarner.
Габариты и прошлые акции Changan
Кстати, по размерам Uni-K близок к Nissan Murano или Lexus RX: длина – 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2890 мм.
Ранее, в июле, бренд уже запускал распродажу гибридных Uni-K iDD 2023 года выпуска. Тогда покупателям предлагали рекордную скидку 900 тысяч рублей от розничной цены.
О доступных китайских кроссоверах «За рулем» недавно рассказывал.
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