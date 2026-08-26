Очерчены перспективы бренда Volga на российском рынке

Аналитик Целиков предрек бренду Volga место в десятке самых продаваемых авто

Возрожденная Volga может стать одним из самых популярных автомобильных брендов в России уже в 2027 году.

С таким оптимистичным прогнозом выступил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков накануне Восточного экономического форума. Правда, аналитик подчеркивает: успех напрямую зависит от стабильности сотрудничества с технологическим партнером и сохранения доступных цен.

Первая новинка появилась в продаже только 19 июня этого года, поэтому попасть в рейтинг по итогам 2026-го машина физически не успеет, считает эксперт. Однако уже сейчас все три представленные модели – от бизнес-седана до кроссоверов – показывают высокий спрос.

Сборка автомобилей налажена в Нижнем Новгороде на мощностях бывшего завода Volkswagen. Линейка включает флагманский полноприводный кроссовер K50 (4 млн рублей), среднеразмерный K40 (2,7 млн рублей) и седан C50 (2,9 млн рублей).

Цены стартуют от 2,7 до 4 млн рублей, что, по мнению эксперта, делает их конкурентоспособными в своем сегменте. Если бренд удержит этот баланс цены и качества, рост продаж не заставит себя ждать.

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