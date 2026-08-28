VOYAH стал лидером премиального сегмента в России по итогам семи месяцев 2026 года

По итогам января – июля 2026 года в России реализовано 8 791 автомобиль VOYAH – это более чем в 2,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (3 436 машин).

Бренд уверенно занимает первое место в премиальном сегменте , а кроссовер VOYAH ФРИ / FREE сохраняет статус самой продаваемой премиальной модели в стране.

По данным аналитической системы «АВТОСТАТ», VOYAH демонстрирует стабильный рост и укрепляет позиции не только среди официально представленных марок, но и среди автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. Бренд также стал лидером продаж среди машин на новых источниках энергии.

Главный драйвер продаж – кроссовер VOYAH ФРИ / FREE. За семь месяцев 2026 года реализовано 6 956 экземпляров модели – почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (2 787 автомобилей). Модель занимает 6,8% всего премиального рынка России и 8,4% в сегменте подключаемых гибридов, входя в тройку лидеров. В июле продано 772 машины VOYAH ФРИ / FREE – на 40% больше, чем в июле прошлого года. Спрос на модель объясняется современными технологиями, богатым оснащением и гибридной установкой, которая даёт возможность ездить на электричестве по городу и не зависеть от зарядок на трассе.

Минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM сохранил лидерство в сегменте премиальных минивэнов. За шесть месяцев реализовано 752 автомобиля.

Бизнес-седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION показывает уверенный рост. За семь месяцев 2026 года продано 873 экземпляра. Модель набирает популярность среди покупателей, которые ориентируются на передовые технологии и высокий уровень комфорта.

Дилерская сеть VOYAH активно расширяется: сегодня по всей стране работают 70 официальных центров, 15 из которых открылись с начала года. Новая география присутствия – Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тула, Липецк, Челябинск, Набережные Челны, Вологда, Пермь, Ростов-на-Дону и Брянск. С клиентами на всех этапах – от консультации и выбора модели до тест-драйва и подбора индивидуальных финансовых решений – работает официальный дилер «БорисХоф», обеспечивая сервис в полном соответствии со стандартами бренда.

На российском рынке бренд представлен четырьмя моделями: кроссовером VOYAH ФРИ / FREE, минивэном VOYAH МЕЧТА / DREAM, седаном VOYAH СТРАСТЬ / PASSION и новым флагманским гибридным полноразмерным кроссовером VOYAH ТАЙШАН / TAISHAN, который готовится к старту продаж.

На все модели действует гарантия 5 лет или 100 000 километров. Для владельцев доступна программа «VOYAH – ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ» с экстренной технической помощью и эвакуацией в ближайший дилерский центр в случае ДТП или других непредвиденных обстоятельств.

Подробнее о моделях и акциях бренда – на сайте БорисХоф, официальном представителе VOYAH

* Сегментация бренда VOYAH

** По данным о продажах новых автомобилей за январь–июль 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

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