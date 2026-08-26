Полеты на аэро-такси, дым и денежные призы: чем удивит дрифт-фестиваль под Москвой

Дрифт–фестиваль Drift Expo 12–13 сентября 2026 года в Moscow Raceway: программа

12 и 13 сентября 2026 года подмосковный автодром Moscow Raceway превратится в столицу дрифта: там пройдет главный фестиваль страны – Drift Expo. Это событие уже много лет собирает тех, кто живет автомобильной культурой и без ума от управляемых заносов. Мероприятие пройдёт при поддержке букмекерской компании «Лига Ставок».

Что ждет гостей на фестивале дрифта

На площадке комплекса технических видов спорта оборудуют две трассы – обе открыты для свободных заездов. Гостям обещают полеты на аэро-такси, поездки на мощных спорткарах, зрелищные выступления на триках и паблик-ток на главной сцене со звездными пилотами и блогерами. Можно будет послушать их истории и задать вопросы. Для отдыха – лаунж-зона, а в торговых павильонах разместятся стенды автобрендов и фестивального мерча.

Свои активности подготовила и «Лига Ставок». На ее стенде достаточно выполнить простое условие, чтобы отправиться на пассажирское сиденье настоящего дрифт-кара. Причем в рамках фестиваля запускают новый конкурс «Создай ливрею для дрифт-такси»: участники придумают дизайн автомобиля и поборются за денежное вознаграждение.

По традиции в паддоке, на отдельной площадке, проведут мокрую дрифт-гонку Free Ride Battle. Вода, дым и бескомпромиссная борьба делают это событие одним из самых зрелищных на фестивале.

Автовыставка, призы и условия посещения

Изюминкой фестиваля станет масштабная автомобильная выставка в самом сердце Drift Expo. Здесь покажут яркие машины участников и партнеров, а также проведут Big Money Run – формат, в котором серийные автомобили выходят на профессиональную трассу и эффектно дымят в заводском исполнении.

Еще на фестивале выберут топ-10 лучших автомобилей. Их владельцы получат подарки, среди которых – моторные масла от официального партнера Takayama. Ожидается более 300 участников, для зрителей установят удобные трибуны с хорошим обзором, а вечером – развлекательная программа.

Регистрация уже открыта на официальном сайте Drift Expo. Дети до 10 лет включительно проходят бесплатно в сопровождении взрослых.