Китайцы отказались от выпуска клонов Bugatti и Rolls-Royce

Производитель пылесосов Dreame Technology закрыл автомобильное подразделение

Китайская компания Dreame Technology закрыла автомобильное направление – все показанные концепты остались незавершенными.

Dreame Technology, основным профилем которой является производство пылесосов, начала сворачивать свое недавно образованное автомобильное подразделение еще в мае. Источник со ссылкой на CarNewsChina пишет, что именно тогда компания начала сокращать штат сотрудников, который в пике насчитывал около тысячи специалистов. А в январе 2026-го компания Chery официально опровергла слухи о сотрудничестве с Dreame в производстве электромобилей.

Рендер клона Bugatti Chiron от Dreame

Сообщается также, что все показанные компанией Dreame Technology образцы автомобилей оказались макетами, не имевшими технической проработки.

С осени 2025 года по весну 2026-го Dreame Technology показала четыре концепта, два из которых были копиями Bugatti Chiron и Rolls-Royce Cullinan, а еще две – электрокроссовером мощностью 1903 л.с. и... суперкаром с ракетными ускорителями.

Ранее «За рулем» рассказывал, что в планах Dreame Technology был выпуск «самого быстрого автомобиля в мире».