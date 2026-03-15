Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды

Компания-производитель пылесосов Dreame показала концепт-кар Nebula Next 01X

Nebula Next 01X – так называется концепт автомобиля от китайского производителя пылесосов Dreame.

Производитель именует машину кроссовером, но это по большей части маркетинг. Кроме накладок на арки о «кроссовере» во внешности не говорит ничего, и гораздо вернее будет идентифицировать Небулу как спорт-лифтбек. Основа машины – интеллектуальная платформа Starry Sky Tianjin, в составе которой реализованы автопилот четвертого уровня и активная подвеска.

Архитектура, разумеется, полностью электрическая: общая мощность электродвигателей составляет сумасшедшие 1903 л.с., что дает разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды. Запас хода заявлен на уровне 550 км.

Напомним, другой моделью автомобильного подразделения Dreame под названием Star Motor (Starry Automotive) должен стать внедорожник D09, внешне в значительной мере копирующий Rolls-Royce Cullinan. А еще есть второе автоподразделение Dreame Automotive – оно занимается гиперкаром « по мотивам» Bugatti Chiron.