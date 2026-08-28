Симпатичный и недорогой «европеец» с пробегом — вы пожалеете о его покупке

«За рулем» предупредил о слабых местах конструкции подержанных Peugeot 308

О ситуациях, когда покупка подержанного автомобиля известного бренда превращается в кошмар, рассказал в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Если с подержанными «китайцами» все ясно, то машины европейских брендов часто окутаны плотным розовым облаком обывательских стереотипов, которое и стремится развеять автор материала. Как правило, с коррозионной стойкостью кузова, ахиллесовой пятой ранних машин из КНР, у «европеек» все действительно неплохо, но вот надежность и ресурс основных узлов и агрегатов – далеко не однозначный момент.

Один из примеров – это хэтчбеки Peugeot 308, выпускавшиеся до 2015 года. Главная боль их владельцев – это моторы семейства EP6: проблемы с ними нередко возникали уже в первый год владения. А сейчас свыше трети продающихся 308-х имеют пробеги от 200 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Российские дилеры предлагали 308-й только с двигателями 1.6 семейства EP6 – 120 л.с. у атмосферной версии, 140 или 150 л.с. у турбо. Базовый 1.4 на вторичке почти не встречается, а дизельные версии поставляли «на заказ», их тоже очень немного.

Также EP6 в самом скверном раннем варианте служит на Peugeot 307 и 3008, Ситроене C4 и первом поколении Mini (под индексом N12B16A). К 2011 году оба мотора модернизировали (EP6C), но существенно лучше не стало, ибо основной целью переделки был переход на новый экологический уровень.

Основные болезни: масложор на детских пробегах, течи, быстрый износ цепи ГРМ и механизма привода, отказы системы охлаждения (помпа, термостат). Плюс экзотические индивидуальные болячки, такие как выпадение седел клапанов и заглушки ГБЦ. У турбоверсии все то же самое выражено ярче и стремительно засоряется система вентиляции картера.

Думается, что развитие многих недугов стимулирует наш нестабильный бензин, но суть от этого не меняется: моторы иногда требовали капремонта к 100 тысячам км, а до 200 тысяч многие просто не дожили. Те, что дожили – лучше не покупать.

Вдобавок больше половины 308-х на вторичке — с капризным и не очень ресурсным гидроавтоматом AL4.

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