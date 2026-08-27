Танковый разворот, высокая проходимость: что умеет новый BAIC Taitan 700

Гибридный внедорожник BAIC Taitan 700 за 3,1 млн рублей вышел на рынок Китая

На китайский рынок вышел свежий BAIC Taitan 700. Цена – 249 800 юаней, то есть около 3,1 млн рублей по текущему курсу. За эти деньги производитель обещает не только серьезную проходимость, но и уровень комфорта, близкий к премиальному.

Внушительные размеры: длина 5040 мм, ширина 1959 мм, высота 1926 мм, колесная база 2820 мм. При таких габаритах внедорожник умеет разворачиваться почти на месте – за счет «танкового разворота», когда электроника блокирует одно из задних колес. В результате радиус разворота составляет всего 3,4 метра.

Салон BAIC Taitan 700 может похвастаться массой приятных мелочей. Тут и кожаные сиденья с электроприводом, и компактный холодильник, и потолочный экран диагональю 21,4 дюйма. Есть два 15,6-дюймовых сенсорных монитора, цифровая приборка на 10,25 дюйма, проекционный дисплей, интеллектуальный климат-контроль и система шумоподавления. Звуком занимались специалисты Национального центра исполнительных искусств Китая.

Отдельная гордость – комплекс автономного управления от Huawei с 896-линейным лидаром. Он умеет обгонять, уходить от столкновений и парковаться самостоятельно.

Под капотом гибридная установка: ДВС подзаряжает аккумулятор, а электромоторы выдают до 532 л.с. и 625 Нм. На чистой электронике можно проехать до 220 км, а полный запас хода достигает 1340 км. Бездорожья машина не боится – два механически блокируемых дифференциала плюс центральный с электронной блокировкой. Предусмотрено 12 автоматических режимов для разных типов покрытия, а амортизаторы имеют регулируемые настройки сжатия и отбоя.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как самый роскошный «Гелик» умеет разворачиваться на месте.

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