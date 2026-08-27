Самый роскошный «Гелик» готовится к выходу: чем он интересен

Carlex Design представит в Абу–Даби Mercedes–Benz G–Stallion за 3,5 млн долларов

На Международной выставке охоты и конного спорта, которая стартует 28 августа в Абу-Даби, публике впервые покажут G-Stallion – внедорожник, созданный польским ателье Carlex Design. Причем это будет самая роскошная версия Mercedes-Benz G-Class за всю историю немецкой модели, и оценена она в 3,5 миллиона долларов.

Такая цена объясняется колоссальным объемом ручной работы. Одна только крыша из алюминиевого листа потребовала более 3000 часов: металл обрабатывали вручную по деревянным шаблонам, а затем художники нанесли на него сложный рисунок черными и золотыми красками. В центре композиции – лошадь с замысловатым узором.

От стандартного Mercedes G-Class новинка отличается расширенными крыльями, новым обвесом и задней панелью с декоративной росписью. Визуально автомобиль напоминает G-Class прошлых лет – неудивительно, ведь Carlex Design специализируется именно на ретро-стиле.

Внутри тоже все изменилось. Практически каждая деталь внутренней отделки, от сидений до дверных карт, затянута натуральной кожей бордового оттенка, дополненной обилием металлических вставок с разнообразными узорами. Дизайнеры добавили и ремни-стяжки, похожие на те, что встречаются на кожаных сумках.

Вообще, Carlex Design отличается от большинства тюнинг-ателье подходом: инженеры редко трогают техническую начинку, сосредотачиваясь на дизайне и комфорте. По сути, они превращают машины в произведения искусства.

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