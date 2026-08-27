Самый роскошный «Гелик» готовится к выходу: чем он интересен
На Международной выставке охоты и конного спорта, которая стартует 28 августа в Абу-Даби, публике впервые покажут G-Stallion – внедорожник, созданный польским ателье Carlex Design. Причем это будет самая роскошная версия Mercedes-Benz G-Class за всю историю немецкой модели, и оценена она в 3,5 миллиона долларов.
Такая цена объясняется колоссальным объемом ручной работы. Одна только крыша из алюминиевого листа потребовала более 3000 часов: металл обрабатывали вручную по деревянным шаблонам, а затем художники нанесли на него сложный рисунок черными и золотыми красками. В центре композиции – лошадь с замысловатым узором.
От стандартного Mercedes G-Class новинка отличается расширенными крыльями, новым обвесом и задней панелью с декоративной росписью. Визуально автомобиль напоминает G-Class прошлых лет – неудивительно, ведь Carlex Design специализируется именно на ретро-стиле.
Внутри тоже все изменилось. Практически каждая деталь внутренней отделки, от сидений до дверных карт, затянута натуральной кожей бордового оттенка, дополненной обилием металлических вставок с разнообразными узорами. Дизайнеры добавили и ремни-стяжки, похожие на те, что встречаются на кожаных сумках.
Вообще, Carlex Design отличается от большинства тюнинг-ателье подходом: инженеры редко трогают техническую начинку, сосредотачиваясь на дизайне и комфорте. По сути, они превращают машины в произведения искусства.
Ранее «За рулем» рассказывал о необычном кемпере, который продают в Европе за 4 миллиона.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм