Ford и Geely договорились о сотрудничестве: новые подробности

Ford начнет выпускать автомобили на китайской платформе Geely

Сотрудничество Ford и Geely обрастает новыми подробностями. По условиям партнерства американская марка будет выпускать автомобили на китайской платформе, а Geely получит под сборку испанский завод Ford. Теперь стало известно: в рамках сделки появится компактный кроссовер.

За основу взята архитектура GEA, которая поддерживает и электрические, и гибридные версии. Серийное производство новинки намечено на 2028 год. Правда, копировать паркетник EX5 компания не собирается: будущей модели обещан собственный дизайн.

Раллийный стиль, оригинальный обвес и спортивные детали – так описан внешний облик кроссовера. Остальное Ford пока держит в секрете. В планах – электрическая и гибридная модификации, причем силовые агрегаты разработают в самой компании.

Собирать автомобиль будут на той же линии, где организуют выпуск внедорожников Bronco. Выбор площадки примечателен тем, что у Bronco и новинки разные платформы: переводить внедорожник на архитектуру Geely, судя по всему, не собираются.

О масштабной экспансии китайских автогигантов в Европе «За рулем» уже рассказывал.

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