Почему опытные водители покупают зимние шины именно в августе

Эксперт Архипов рассказал, какие автомобильные товары выгоднее покупать заранее

Большинство водителей начинают готовить автомобиль к зиме после первых заморозков. В это время растет спрос на зимние шины, аккумуляторы, стеклоомывающую жидкость, щетки стеклоочистителей и другие сезонные товары. На этом фоне растут очереди в сервисах и цены. Поэтому подготовка летом или в начале осени часто оказывается спокойнее и выгоднее, отметил руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов.

Присматривать зимние шины лучше всего в теплое время года – весной или летом. Спрос на них в этот период минимален, поэтому продавцы охотнее идут на уступки, а вот к октябрю цена на одну и ту же модель может подскочить.

В конце лета выбор типоразмеров еще полный, и это весомый аргумент. Популярные позиции к началу сезона разметают за пару недель, и водителю приходится брать то, что осталось, а не то, что нужно.

Не стоит шарахаться от покрышек, выпущенных в прошлом году. Для резины критичны условия хранения, а не сам факт ее возраста. На складе крупного поставщика – под крышей, без солнца, перегрева и химии – она спокойно лежит год-два, не теряя свойств. А вот под открытым небом под ультрафиолетом автомобильные шины стареют заметно быстрее.

Кстати, лето – идеальный момент, чтобы проверить аккумулятор. Мороз коварен: химические процессы в батарее замедляются, пусковой ток падает, и слабая АКБ сдается именно зимой. Нагрузочный тестер или электронный анализатор покажут реальное состояние, и если ресурс на исходе, замена до холодов – самое разумное решение.

Как подготовить автомобиль к холодам

Заодно стоит прикупить щетки стеклоочистителей. За сезон солнечных дней резина на них грубеет, а в первый же дождь изношенные щетки начинают размазывать воду и оставлять пропуски. Зимняя стеклоомывающая жидкость тоже не испортится в кладовке: главное, чтобы помещение было закрытым и без прямого солнечного света. В таких условиях она без проблем доживет до конца сезона.

При этом закупать впрок моторное масло, технические жидкости или детали подвески – затея сомнительная. За пару месяцев планы по ремонту могут поменяться, автомобиль – уехать к новому владельцу, а производитель – выпустить модернизированную версию детали. Такие вещи логичнее брать непосредственно перед обслуживанием и после диагностики.

Помимо покупок, стоит заранее распланировать визит в сервис. Позднее лето и начало осени – отличное окно для проверки системы отопления, антифриза, свечей зажигания, тормозов и уплотнителей дверей. Пока сохраняется плюсовая температура, многие работы выполняются быстрее, а запись к мастерам есть свободная. После первых снегопадов все это превращается в аврал с очередями.

Если зимние шины хранятся на отдельных дисках, не лишним будет осмотреть их заранее: остаточная глубина протектора, целостность, состояние вентилей и отсутствие биения. Принцип тут простой и прагматичный: все, что точно пригодится зимой и имеет длительный срок хранения, выгоднее приобретать сейчас. Сложные запчасти и жидкости – только под конкретный ремонт, а не «на всякий случай».

Ранее «За рулем» рассказывал о планах АВТОВАЗа на 2027 год.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!