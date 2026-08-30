За пользование смартфоном на пешеходном переходе введут гигантский штраф

Италия ужесточает правила для пешеходов - за смартфон на переходе штраф в 75 евро

Итальянские власти готовят серьезные изменения в Правилах дорожного движения, которые в первую очередь касаются не водителей, а пешеходов.

Eсли законопроект будет принят, использование телефонов, планшетов и ноутбуков во время перехода проезжей части станет серьезным нарушением, за которое грозит штраф в размере 75 евро (7,5 тыс. рублей).

При этом неважно, переходит ли человек дорогу по «зебре» или в другом разрешенном месте – на тротуаре пользоваться гаджетами по-прежнему можно, а вот ступать на асфальт с телефоном в руках будет запрещено. Правда, законодатели сделали исключение для экстренных ситуаций, а также разрешили использовать громкую связь и наушники, но только при условии, что пешеход отчетливо слышит звуки с обеих сторон.

Также документ обязывает пешеходов перед выходом на дорогу останавливаться и лично удостоверяться, что водители их заметили. На самой проезжей части строго запрещаются резкие движения и неожиданные смены траектории.

Приоритет на переходах за водителями сохраняется, однако теперь у пешеходов появляется и собственный свод четких обязанностей.

Особые требования коснутся тех, кто передвигается за пределами городов: в темное время суток, в туннелях или в плохую погоду – при тумане, снегопаде или ливне – пешеходы обязаны надевать светоотражающий жилет или специальные наплечные ремни. В городах такое правило пока вводить не планируют.

Отметим, что на данный момент все это – лишь законопроект. Минтранс Италии представил его в июле 2026 года, и сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!