В Хонде однозначно высказались насчет будущего МКП в своих авто

Honda не похоронит механическую коробку передач, даже если ее будут мало покупать

Пока весь мир переходит на «автоматы» и электромоторы, Honda упрямо держится за третью педаль. И хотя спрос на МКП неуклонно снижается, японский автогигант не готов хоронить драйв.

В июле компания приостановила выпуск Civic Si и Integra A-Spec с «ручкой» – и фанаты забили тревогу. Но, как выяснилось, паниковать рано: в 2028 году выйдет новое поколение Civic Si, и, скорее всего, снова с механической коробкой.

Вице-президент American Honda Лэнс Уоэлфер честно признал: доля МКП будет только сокращаться. Но тут же добавил, что модели вроде Civic Si, Type R и Integra Type S останутся «для души» – пусть даже их покупают единицы.

Генеральный директор Honda в США Эйдзи Фудзимура на вопрос, стоит ли ждать механику в будущем, заявил: «Иногда мне нужно советоваться с духом Сойтиро Хонды, но мы всегда думаем об энтузиастах и об их мечтах».

Пока другие производители добивают МКП, руководствуясь статистикой продаж, Honda продолжает выпускать ее вопреки рынку. Просто потому, что это драйвово, и потому, что мечты важнее цифр.

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