Супернадежный недорогой вариант со вторички — но эту версию не берите!

«За рулем» назвал провальную версию Opel Astra с пробегом — ее не стоит покупать

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев называет автомобили известных брендов, имеющих ужасающую репутацию на вторичном рынке.

Так бывает: марка уважаемая, модель известная, но есть версии, которые на больших пробегах к покупке лучше не рассматривать. Есть такое наблюдение и по суперпопулярному автомобилю Opel Astra H. Десять лет выпуска (2004-2014), пять типов кузова (был даже кабриолет), огромное количество модификаций... И да, это весьма живучий автомобиль, но в версии с роботизированной трансмиссией он с высокой вероятностью отравит владельцу жизнь.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Пятиступенчатый робот Easytronic (F13 MTA) выпускали до 2018 года. Нам он больше известен по Астре, Корсе, Мериве и Зафире поколений, продававшихся до 2014 года, в распространенном сочетании с прекрасным атмосферным двигателем 1.6. Похоже, что именно с роботом эти модели – махровый неликвид, и цены машин даже с пробегами около 150 тысяч км очень заманчивые. Но нет, лучше немного подкопить и взять Opel c гидроавтоматом.

К недостаткам механической коробки F13 (слабые синхронизаторы и подшипники вторичного вала) добавлен болезненный электрогидравлический привод сцепления. Ломается и по механической, и по электрической части. Даже в исправном состоянии склонен к дерганой работе и требует частых адаптаций. Сцепление же меняют фактически каждые 50-70 тысяч км. По крайней мере, при городских режимах работы до 100 тысяч оно доживает редко.

В принципе, жить можно и с этим роботом, но – зачем? Есть другие модели, в конце концов.

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