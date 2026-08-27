Volkswagen Polo Plus: что предлагает «китаец» за 1,45 млн

Классифайды предлагают Volkswagen Polo Plus из параллельного импорта за 1,45 млн рублей

В России на классифайдах появился недорогой хэтчбек Volkswagen Polo Plus, который изначально проектировался для китайского рынка.

Volkswagen Polo Plus

Он и сходит с конвейера завода SAIC– Volkswagen. Сейчас машину можно заказать во Владивостоке. Ценник в Китае начинается с 90 900 юаней (примерно 1,1 млн рублей), а российские продавцы просят за авто 1,45 млн рублей.

В этом ценовом сегменте предлагается версия Enjoy 2023 года с атмосферным мотором на 1,5 литра (113 л.с.) и проверенной 6-диапазонной автоматической коробкой. Такое сочетание силового агрегата обещает экономичность – расход в среднем составляет 5,9 литра на сотню километров.

Из оснащения: аналоговая приборка с монохромным экраном БК, мультимедиа с тачскрином, мультируль, кондиционер, бесключевой доступ и кнопка запуска мотора.

Также в списке – круиз-контроль с ограничителем скорости, обогрев и электропривод зеркал, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

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