Ошибка с кондиционером, которую допускает каждый

Эксперты рассказали, как правильно охлаждать салон автомобиля в жару и когда выключать кондиционер

Летний зной способен превратить автомобильный салон в раскаленную камеру, где даже руль обжигает ладони.

Многие водители, едва усевшись в машину, сразу выкручивают кондиционер на максимум, полагая, что так охлаждение пойдет быстрее. На деле это лишь пустая трата времени и ресурса системы, ведь ей приходится перерабатывать огромный объем перегретого воздуха, о чем напоминают эксперты Pravda.Ru.

Гораздо эффективнее действовать иначе. Стоит опустить боковые стекла буквально на пару минут, чтобы выпустить скопившийся под потолком жар, а затем тронуться с места с открытыми окнами – встречный поток выдует остатки тепла наружу. И только когда салон проветрится, можно поднимать стекла и включать охлаждение на полную.

Привычка многих водителей глушить мотор вместе с кондиционером – тоже ошибка. Перед завершением поездки разумнее за пару минут отключить охлаждение, оставив работать вентилятор. Так испаритель успеет просохнуть, а это защита от сырости и неприятного запаха, который потом будет преследовать вас в дороге.

Если охлаждение вдруг стало заметно слабее, не спешите грешить на неисправность. Сначала проверьте салонный фильтр и уровень хладагента – чаще всего причина кроется именно в них.

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