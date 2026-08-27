Как в Тольятти делают фары и фонари для нового Азимута (ВИДЕО)

На заводе Lighting Solutions освоили выпуск оптики для нового кроссовера Lada Azimut

В Тольятти, на площадке Lighting Solutions, где выпускают оптику, произошло знаковое для российского автопрома событие – запуск производства передовой светотехники для новой модели Lada Azimut.

Речь идет не о простых деталях, а о настоящем технологическом прорыве. Здесь впервые в стране начали выпускать трехкомпонентные задние фонари для кроссовера, длина которых составляет 1,4 метра.

Для их создания задействуют уникальный термопластавтомат усилием 2800 тонн, а пресс-форма для этой детали весит целых 32 тонны. Сам процесс литья выглядит как высокотехнологичный конвейер: внутри одной формы на разных позициях последовательно заливаются три цвета пластика, формируя сложнейшую конструкцию.

Однако весь цикл производства – это не только гигантские машины, но и кропотливая работа с материалами. Например, для изготовления основного отражателя фары используется специальный термостойкий компаунд, напоминающий по структуре керамику. И поставляют его не из Китая, как можно было бы предположить, а из Узбекистана, поскольку российские аналоги пока не могут обеспечить нужное качество.

Трехкомпонентный задний фонарь для Lada Azimut

Чтобы отражатель выдерживал перепады от – 40 до экстремального нагрева, его покрывают защитным лаком и отправляют на металлизацию. Если в двух словах – в вакуумной камере специальная алюминиевая проволока испаряется и оседает на деталях тончайшим слоем в 100 нанометров, создавая идеальное зеркальное покрытие.

Сама сборка фары или фонаря полностью ручная. Несмотря на кажущуюся простоту, каждый блок состоит из десятков компонентов: плат, драйверов, отражателей и внутренних рассеивателей. После сборки изделия проходят строгий контроль – от проверки геометрии на координатно-измерительных машинах до тестов на светораспределение в специальном 25-метровом тоннеле с фотоприемниками. Каждую смену один экземпляр с каждой модели отправляется в лабораторию, где его светотеневая граница и яркость проверяются в автоматическом режиме согласно мировым стандартам ECE.

Пока что вся продукция для «Азимута» выпускается в рамках предсерийных партий. Вот недавно была собрана партия из 30 машин. В продажу они не поступают: идут на дальнейшие испытания, используются на внутризаводских работах.

Однако старт серийного производства самого кроссовера запланирован на сентябрь, а значит, уже к концу года новая оптика в больших объемах начнет поступать на конвейер АВТОВАЗа.

И хотя часть компонентов, вплоть до мелких колпачков, пока завозят из-за рубежа, сам факт появления в России производства столь сложной светотехники говорит о серьезном шаге вперед для всей отечественной автомобильной промышленности.

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