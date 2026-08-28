В Москве городские кинотеатры обеспечены парковками

Максим Ликсутов: порядка 30 городских парковок со шлагбаумом находятся около кинотеатров

27 августа отмечается День российского кино. В честь праздника напоминаем, что оставить автомобиль недалеко от кинотеатров можно на удобных городских парковках со шлагбаумом.

Такие парковки расположены на Новом Арбате, Охотном Ряду, у Театральной и Красной площади, делового центра « Москва-Сити» и по другим адресам.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем парковочные пространства возле популярных мест притяжения – музеев, парков и кинотеатров. Рядом с ними обустроены удобные парковки со шлагбаумом.

Водители могут оставить там машину на время посещения культурных мероприятий. Например, у кинотеатров в разных районах столицы работает около 30 таких парковок».

Узнать полный список парковок со шлагбаумом можно в приложении «Парковки России» или на сайте parking.mos.ru.

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