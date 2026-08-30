EVOLUTE — бренд №1* среди электромобилей по итогам семи месяцев 2026 года

За семь месяцев 2026 года EVOLUTE продал 7 520 машин и занял первое место среди электромобилей в России

По итогам января–июля 2026 года EVOLUTE занял первое место в России в сегменте полностью электрических автомобилей. Всего с начала года продано 7 520 машин бренда. В сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили и подключаемые гибриды) EVOLUTE - на третьем месте. В июле реализовано 1 610 автомобилей - на 53% больше, чем в июне. Рыночная доля бренда в сегменте машин на новых источниках энергии составила 15%, это второе место среди всех марок.

Июль стал одним из самых результативных месяцев для рынка. Доля автомобилей на новых источниках энергии в общих продажах новых легковых машин достигла рекордных 8,8%. На этом фоне EVOLUTE показал динамику выше среднерыночной: продажи бренда выросли на 53% при росте сегмента на 47%.

Главная модель бренда - гибридный кроссовер i-SPACE. С января по июль продано 5 929 экземпляров. В июле продажи впервые достигли 1 500 машин за месяц - на 46% больше, чем в июне. i-SPACE занимает второе место среди всех моделей на новых источниках энергии и второе место среди подключаемых гибридов по итогам июля. Доля модели на рынке подключаемых гибридов - 16,3%, на рынке машин на новых источниках энергии - 13,9%.

Рост спроса связан с расширением линейки. В январе 2026 года стартовали продажи полноприводной версии i-SPACE. Это самый доступный полноприводный гибрид в России. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 секунды, суммарный запас хода - до 1000 км.

Городской электрический кроссовер i-JOY стал самой продаваемой полностью электрической моделью в России по итогам семи месяцев 2026 года. Реализовано 1 457 экземпляров. Доля модели в сегменте полностью электрических автомобилей - 6,9%.

Завод Evolute в Липецкой области перешёл на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской кузовов. Первой моделью, собранной по новой технологии, стал гибридный i-SPACE. В производстве используются российские компоненты - краски, лаки, герметики, блоки ГЛОНАСС. В перспективе - локализация систем ABS и ESP, тяговых батарей и электродвигателей.

Сейчас в линейке бренда три модели: городской электрический кроссовер i-JOY, яркий кроссовер i-SKY и гибридный кроссовер i-SPACE в 5 и 7-местном исполнениях. Для покупателей доступны кредитные программы от 0,01% и субсидия 35% от стоимости электромобиля по госпрограмме. Официальный дилер EVOLUTE - компания «БорисХоф» - предлагает полный цикл обслуживания: консультации, тест-драйвы, помощь в выборе финансовых решений и сервисное сопровождение в строгом соответствии со стандартами бренда.

Подробнее о моделях и акциях - на сайте БорисХоф, официальном представителе EVOLUTE

* По данным о продажах новых автомобилей за январь-июль 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

Реклама | ООО «БорисХоф Холдинг», ИНН 7714700709 | erid F7NfYUJCUneVdxJDLKGq