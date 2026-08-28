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Против крупной сети АЗС возбудили дело из-за цен на топливо

ФАС возбудила уголовное дело против сети АЗС «Трасса» из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба  (ФАС) по Московской области возбудила уголовное дело в отношении крупной независимой сети автозаправочных станций Москвы  и Подмосковья , «Трасса», владельцем которой является ПАО «ЕвроТранс», в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Об этом сообщила  пресс-служба ведомства.

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В ведомстве пояснили, что на сети автозаправок были зафиксированы высокие цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. Согласно расследованию ФАС, «ЕвроТранс» занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

О том, чем отличаются стандарты топлива, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  ФАС
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