Против крупной сети АЗС возбудили дело из-за цен на топливо

ФАС возбудила уголовное дело против сети АЗС «Трасса» из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Московской области возбудила уголовное дело в отношении крупной независимой сети автозаправочных станций Москвы и Подмосковья , «Трасса», владельцем которой является ПАО «ЕвроТранс», в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве пояснили, что на сети автозаправок были зафиксированы высокие цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. Согласно расследованию ФАС, «ЕвроТранс» занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

О том, чем отличаются стандарты топлива, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!