Знали, но не устранили проблемы: на Honda подали коллективный иск

В США подан коллективный иск к Honda из–за дефекта фронтальной камеры

В окружной суд Центрального округа Калифорнии поступил коллективный иск против Honda. Автовладельцы настаивают: фронтальная камера, на которой строится система помощи водителю Honda Sensing, нередко выводит на экран предупреждение или вовсе перестает работать. В заявлении говорится, что производитель знал о дефекте, однако исправлять ситуацию не стал – машины с проблемными узлами продолжали продавать. Информацию распространило издание Carscoops.

Иск подала жительница Вирджинии Беверли Мейсон. В 2019-м она стала владелицей Honda Clarity 2018 модельного года, а в декабре прошлого года у автомобиля появились многочисленные предупреждения о сбоях в работе Honda Sensing. Ремонт камеры и связанных с ней систем безопасности вылился в почти $3 тыс. Правда, даже после устранения неисправности нет полной уверенности, что проблема не вернется.

В иске значатся модели, которые могут быть затронуты дефектом: Honda Odyssey (2018-2025), Honda Pilot (2018-2025), Honda Civic (2022-2025), Honda HR-V (2023-2025) и Honda Clarity (2018-2021).

Фронтальная камера Honda Sensing прячется за лобовым стеклом. На нее завязано распознавание опасностей на дороге, удержание машины в полосе и снижение риска столкновений. Когда система сбоит, водитель получает уведомления о неисправностях – например, об удержании тормоза, адаптивном круиз-контроле или защите от съезда с трассы.

По сути, свежий иск стал уже вторым подобным заявлением меньше чем за два месяца – ранее пять истцов обращались в тот же окружной суд с похожими претензиями к Honda. В новом документе, обращает внимание CarComplaints, содержится дополнительный довод: компания знала или должна была знать о бракованных камерах. Несмотря на это, проблемные автомобили оставались на дилерских площадках, и разбираться с неисправностями покупателям приходилось самостоятельно.

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