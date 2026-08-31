Кроссовер Zeekr, обогнавший Ferrari, едет в Казахстан

Три новинки марки Zeekr появятся в Казахстане до конца 2026 года

До конца 2026 года в Казахстане появятся сразу три новинки Zeekr – полностью электрический универсал 7GT и гибридные кроссоверы 8X и 9X. Компания уже раскрыла планы, так что самое время разобраться, что это за машины.

Марка официально работает на местном рынке с 2023 года. Сейчас гамма состоит из трех моделей: лифтбек 001, городской кроссовер X и среднеразмерный SUV 7X. За это время официальными владельцами Zeekr стали более 1400 человек. Дилерская сеть включает четыре центра в Алматы, Астане и Шымкенте.

Планы Zeekr в Казахстане до 2026 года

Планами поделился дистрибьютор бренда – компания Orbis Auto. По ее словам, до конца 2026 года на рынок выйдут два гибрида на модульной архитектуре SEA-S: флагманский 9X и более компактный 8X. Вместе с ними дебютирует и электрический универсал 7GT, причем в европейской спецификации.

После этого линейка Zeekr в Казахстане вырастет до шести позиций: четыре электромобиля и два гибрида. Конкретные даты премьер, комплектации и цены объявят позже. Правда, секретов в характеристиках новинок уже почти нет – все они были представлены в Китае и на других рынках.

Электрический универсал Zeekr 7GT

Важный нюанс: казахстанцам достанется именно европейская версия универсала 7GT. Это принципиально, потому что в Китае продается более мощный Zeekr 007 GT. Впрочем, европейское «издание» шутинг-брейка тоже выглядит достойно.

Габариты 7GT – 4817×1910×1465 мм, колесная база составляет 2900 мм. В основе лежит модульная архитектура PMA2+ и 800-вольтовая система. На выбор – батареи на 75 или 100 кВт·ч, мощность от 422 до 646 л.с. в зависимости от привода.

Запас хода достигает 519-655 км. Причем с 10% до 80% батарею можно зарядить всего за 13 минут. Неплохо для универсала.

Zeekr 7GT

Компактный кроссовер 8X

Кроссовер 8X вышел на рынок Китая в апреле 2026 года, но уже анонсирован для многих стран, включая Европу. А прославился он тем, что в драг-рейсе легко обогнал Ferrari Purosangue.

Стандартная версия имеет габариты 5100×1998×1780 мм при колесной базе 3069 мм. Салон – на 5 или 6 мест. Есть в Китае и спортивная версия Dawn: из-за обвеса она чуть длиннее и шире – 5108×2026 мм.

Привод – параллельный гибрид. Базовая связка – двухлитровый мотор и два электродвигателя суммарной мощностью 898 л.с. Такая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Dawn с тремя электромоторами выдает 1401 л.с. и справляется с «сотней» за 2,96 секунды. Батареи – 55,1 и 70 кВт·ч, электрический запас хода – 318-410 км.

Zeekr 8X

Гибридный кроссовер Zeekr 9X

Флагман 9X – ультимативная модель бренда. Он уже вышел в Узбекистане, а в Европе на него начали принимать заказы. Внешне SUV напоминает Rolls-Royce Cullinan. Размеры – 5239×2029×1819 мм, база – 3169 мм. Салон в Китае предлагается на 5 или 6 мест.

Технически 9X повторяет 8X. Стандартная версия – 2-литровый ДВС плюс два электромотора, итого 898 л.с. Версия Hyper развивает 1401 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды.

Zeekr 9X

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